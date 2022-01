Z Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego może nie zostać kamień na kamieniu

Proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), do której miałyby zostać wydzielone aktywa węglowe z energetyki, wciąż pozostaje na etapie różnych koncepcji. W samym rządzie nie ma tu jednomyślności. Niewykluczone, że powstanie nie jedno, ale trzy mniejsze NABE. Proces wydzielenia aktywów miałby zakończyć się do końca 2022 roku. Pierwotnie zakładano, że w NABE pracować będzie 32 tys. pracowników i będzie ona miała ponad 50 proc. udziału produkcji w konsumpcji energii elektrycznej w Polsce.

Ludzie się boją

Krytyków coraz to więcej

W samym rządzie nie brakuje wątpliwości

- Jednostki węglowe będą w rezerwie, jeżeli pojawią się inne nowe źródła. Ale ludzie muszą przecież otrzymywać pensje - podkreśla Tyszkiewicz. - Jeżeli dane jednostki są w stanie produkować energię, ale będą w rezerwie, to także ludzie muszą mieć zapewnione pensje. Umowa społeczna dla węgla brunatnego jest teraz w opiniowaniu rządu. Nie wiadomo, co rząd z nią zrobi i jakie zmiany wprowadzi. Tam jest między innymi mowa o osłonach socjalnych, w tym urlopach energetycznych, czy górniczych. Jest również mowa o zabezpieczeniu środków na regiony górnicze. Jednak musi być pokazane finansowanie - zaznacza Tyszkiewicz.Zobacz również: Niepewność i sceptycyzm. W oczekiwaniu na agencję bezpieczeństwa energetycznego W branży wskazują, że Turów ma koncesję do 2044 roku i powinien do tej pory pracować bez przeszkód. Mieszkańcy Bogatyni boją się, że gdyby kopalnia i elektrownia Turów przestały pracować, to doprowadziłoby to do zapaści.- Przecież kopalnia i elektrownia Turów to są zakłady, które dają pracę i podtrzymują cały region - mówi portalowi WNP.PL jeden z pracowników kopalni. - Gdyby zostały zamknięte, to ludzie by stąd zaczęli masowo wyjeżdżać, a region by się wyludnił. To byłaby wielka zapaść, bo tu wszystko kręci się dzięki kopalni i elektrowni. To dzięki tym zakładom mogą też działać inne placówki, w tym usługowe - dodaje.Z kolei jeśli chodzi o region Bełchatowa, to spoglądając w przyszłość, mówi się między innymi o elektrowni jądrowej czy o spalarni śmieci.- Generalnie mówi się o wszystkim, czyli de facto o niczym - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL pracownik Elektrowni Bełchatów.Elektrownia Bełchatów ma zostać zamknięta w 2036 roku a do 2038 roku ma się zakończyć wydobycie węgla brunatnego w regionie. W Elektrowni Bełchatów wytwarzane jest 17 proc. energii elektrycznej w Polsce. A kopalnia i Elektrownia Bełchatów wraz z lokalną centralą spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zatrudniają łącznie 8 tys. osób.- Przecież gdyby postawiono na fotowoltaikę czy farmy wiatrowe, to one nie wygenerują tylu miejsc pracy, ile jest obecnie - dodaje nasz rozmówca. - Nie ma żadnego planu, padają tylko różne hasła. To przecież rząd musi mieć jakąś realną i sensowną alternatywę, a jak dotąd ona nie powstała. Żadna elektrownia jądrowa koło Bełchatowa nie powstanie, bo brak wystarczających zapasów wody. A poza tym Niemcy na pewno zrobią wszystko, żeby ona nie została wybudowana - podkreśla.Analityk zespołu energii i klimatu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Adam Juszczak, podkreśla, że transformacja energetyczna stanowi duże wyzwanie dla Bełchatowa i okolic.- Potwierdzają to nasze badania, z których wynika, że aż 67,9 proc. mieszkańców jest zdania, że wpłynie ona negatywnie na sytuację ekonomiczną w regionie - zaznacza.- Koncepcja NABE ma coraz więcej krytyków - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Leszek Skowronek, przewodniczący Sierpnia 80 w KWB Bełchatów. - PGE będzie chciało wyemitować akcje na transformację energetyczną. Natomiast trudno dziś ostatecznie przesądzać, czy to NABE powstanie, czy też nie - dodaje.Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała emisję do 374 mln akcji, z której chce pozyskać około 3,2 mld zł. Środki mają zostać przeznaczone na transformację, głównie w stronę zielonej energetyki. Środki posłużą także na wkład własny do rozpoczęcia inwestycji w morską energetykę wiatrową. Głównym celem emisji nowej serii akcji Polskiej Grupy Energetycznej jest przyspieszenie transformacji grupy oraz uwolnienie środków własnych na energetykę wiatrową na morzu. Środki potrzebne będą ze względu na kumulację nakładów inwestycyjnych w latach 2024-2026, bowiem sam offshore będzie kosztował około 30 mld zł. Wkład własny ma wynieść ok. 3 mld zł.Niedawno wiceprezes spółki Ryszard Wasiłek zaznaczył, że spółka chce przyspieszać działania związane z transformacją, co jest efektem rosnących cen uprawnień do emisji CO2 i jeszcze większej presji na dekarbonizację. To jednak będzie musiało kosztowaćDecyzję o emisji akcji podjęła również spółka elektroenergetyczna Enea. Zamierza ona dzięki temu sfinansować projekty inwestycyjne w obszarze dystrybucji, w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci wysokiego i średniego napięcia, instalację liczników zdalnego odczytu, a także przyłączenie do sieci nowych odbiorców.Gdyby emisja była w górnej założonej liczbie, czyli 88,28 mln akcji, to jej wartość sięgnęłaby ok. 700 mln zł. Enea wskazała, że nowo emitowane akcje będą stanowiły mniej niż 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Celem podwyższenia kapitału ma być pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej, zwłaszcza w związku z rozwojem OZE i generacji rozproszonej. Nie ma wątpliwości, do kogo skierowane są te emisje. Akcje, jeżeli walne spółek wyrazi na to zgodę, nabędzie Skarb Państwa, bądź też podmioty zależne od niego.W węglu brunatnym jest mnóstwo bolączek. Pojawiły się też jednak ostatnio głosy, że może NABE zdoła samo się utrzymać.- Nie wierzę w to! - podkreśla Bogumił Tyszkiewicz. - Jeżeli te aktywa z NABE zostaną odstawione do rezerwy, to nie będą się miały jak utrzymać! Bez aktualizacji Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 maja 2018 roku oraz bez aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 roku nie ruszy się z pracami dotyczącymi NABE. Najpierw potrzebna jest aktualizacja, a potem dopiero można dyskutować o NABE. Takie spotkanie dotyczące NABE pewnie w końcu lutego będzie mogło się odbyć - dodaje.Mówiło się wcześniej, że do NABE mają wejść bloki energetyczne na węgiel brunatny oraz na węgiel kamienny z Taurona.- Jednak teraz można usłyszeć, że mogą powstać nawet trzy NABE: jedno na bazie PGE GiEK, drugie na bazie Tauronu oraz trzecie na bazie Enei. Trwa pewnie siłowanie się o stołki oraz przyszłe wpływy - wskazuje Tyszkiewicz.I dodaje, że między związkowcami z PGE i Tauronu nie ma tarć, jest natomiast wspólna walka o to, żeby pójść w kierunku czystych technologii węglowych.- Lepiej już, żeby powstało jedno NABE. Chociaż, jeżeli ktoś będzie chciał przeforsować podział, to go przeforsuje, bo na przykład będzie wskazywał na kwestie monopolizacji rynku i zagrożenia dla konkurencji - zaznacza Tyszkiewicz. - Tyle że jakaż to ma być konkurencja, skoro mają te aktywa zostać wydzielone do NABE w celu ich stopniowej likwidacji. No chyba, że jest obawa przed ewentualnymi protestami w stylu: „jeżeli nas nie posłuchacie, to w ogóle nie dostarczymy prądu” - dodaje.Przy tym - w samym obozie Zjednoczonej Prawicy jest wiele wątpliwości. Nie brakuje także pytań o sens szybkiego odchodzenia od węgla w energetyce, kiedy przykładowo Chiny czy Indie inwestują w moce węglowe i zwiększają wydobycie węgla. Poza tym obecny kryzys energetyczny dobitnie pokazuje, że warto mieć własne surowce do wytwarzania energii. Inaczej trudno mówić o suwerenności energetycznej.Nie brakuje też opinii, że nie odejdziemy zbyt szybko od produkcji energii z węgla, ale będziemy to odchodzenie opóźniać. Tu pojawia się postulat, że trzeba podążać ku czystym technologiom węglowym. I w tym kontekście padła też ostatnio sugestia, żeby przyjrzeć się gremiom naukowym, gdzie idą określone środki, a nie widać pożądanych efektów.Ceny gazu mocno poszybowały w górę, przez to może zostać spowolnione nasze odchodzenie od węgla. Tym bardziej, że elektrownie jądrowe to odległa i niepewna alternatywa. Niemcy mają największą siłę przebicia w UE, a są niechętne budowie nowych bloków jądrowych.- Obawiamy się też, że rząd może co innego deklarować, a co innego robić. Jeżeli już, to powinno być tak, że zamykamy przestarzałą jednostkę na węgiel a jednocześnie otwieramy nową stabilną. I nie chodzi tu o fotowoltaikę czy farmy wiatrowe, bo one stabilne nie są - zaznacza Tyszkiewicz.Pierwotnie wskazywano, że nowoutworzona Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego miałaby się stać właścicielem bloków węglowych, które dziś należą do Enei, Taurona i PGE.NABE nadzorowałoby generację 55 proc. powstającej w Polsce energii. Niektórzy wskazują, że taka monopolistyczna struktura zamiast redukować węgiel, raczej wydłużyłaby mu życie.Program NABE przewiduje wyodrębnienie jedynie elektrowni węglowych przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze koncernów jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych, które miałyby być stopniowo zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi w przyszłości do zasilania wodorem jako paliwem zeroemisyjnym.Z uwagi na nierozerwalność kompleksów energetycznych zasilanych węglem brunatnym wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego. Wskazywano przy tym, że nie będą natomiast nabywane aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego. Przedmiotem wydzielenia nie będą też elektrociepłownie opalane węglem, gdyż planowana jest ich modernizacja w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych.Pierwszym etapem procesu ma być przeprowadzenie reorganizacji wewnętrznej spółek, które potem wejdą do NABE. Niektórzy zastanawiają się przy tym, jak na mapie surowcowej odnajdzie się w przyszłości Polska Grupa Górnicza, wydobywająca węgiel kamienny energetyczny.- Nie ma i nie było mowy o tym, żeby Polska Grupa Górnicza trafiła do NABE - mówi nam jeden ze związkowców. - Jeżeli natomiast chodzi o kopalnie Tauronu Wydobycie, to rozważano różne koncepcje. Jedna była na przykład taka, żeby te kopalnie wraz z kopalniami węgla brunatnego trafiły do NABE. Natomiast inna koncepcja jest taka, że kopalnie te trafiłyby do Polskiej Grupy Górniczej lub do nowej spółki Skarbu Państwa tworzonej na bazie PGG - bowiem wtedy transformacja górnictwa za zgodą Komisji Europejskiej obywałaby się w jednym podmiocie - dodaje nasz rozmówca.Jak widać koncepcji jest wiele. Wokół koncepcji NABE od początku było wiele, a jest coraz to więcej kontrowersji. Nie ma między innymi pokazania możliwości finansowania tego tworu do 2025 roku i po tej dacie. To data, która oznacza koniec funkcjonowania rynku mocy w Polsce, a zatem mechanizmu wspierającego wytwarzanie energii, ale również pozostawanie poszczególnych elektrowni w tzw. dyspozycji. Brakuje konkretów, chociażby co do tego, jak miałby działać system wsparcia umożliwiający pracę elektrowni węglowych do czasu odejścia od węgla.- NABE nie zdoła rozwiązać problemu niedostatku mocy na przełomie lat trzydziestych - przestrzega w rozmowie z WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.Jednak o tym, czy NABE powstanie (jedno, bądź kilka) zadecyduje porozumienie polityczne, bowiem na razie w samym rządzie są różne pomysły i ścierają się różne koncepcje. I nie ma mowy o jednomyślności w tej sprawie.Czytaj także: NABE budzi ostre kontrowersje