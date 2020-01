Z Rosji sprowadziliśmy ostatnio po tonie węgla na mieszkańca. I co z tego

Znowu narasta temperatura dyskusji na temat importu węgla do Polski. Każdy, kto trochę zna się na górnictwie wie, że importu węgla do naszego kraju powstrzymać się nie da - gdyby się dało, to już by to zrobiono. Zamiast więc domagać się nierealnych rozwiązań, trzeba na spokojnie szukać dróg poprawy w branży.

Taniej nie będzie

Czas skończyć z histerią

Węgla w energetyce będzie mniej

Węgiel do polski importowany jest z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w niedawnej przeszłości węgla na rynku brakowało - w 2018 r. ukuto nawet zgrabny termin "histeria popytowa".Drugim, chyba ważniejszym powodem importu węgla są jego ceny - węgiel z importu jest często tańszy niż węgiel z polskich kopalń. Dotyczy to zwłaszcza terenów w północnej i północno-wschodniej Polsce.Nic nie wskazuje na to, żeby węgiel polski miał być tańszy. Polskie kopalnie wydobywają węgiel z coraz głębszych i trudniejszych geologicznie pokładów - i ta tendencja będzie się utrzymywać. W niektórych kopalniach można poprawić organizację pracy i zwiększyć wydajność, ale raczej nie przyniesie to bardzo dużego obniżenia kosztów działalności kopalń.Czytaj też: 2020 dla górnictwa oznacza czas wyzwań. Poprzeczka idzie w górę Import węgla to zjawisko obecne od lat i czas najwyższy przyjąć, że jest to zjawisko normalne, którego nie da się wyeliminować. Gdyby się dało, to by już to zrobiono.Czy import węgla zagraża polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu? Otóż nie. Wielkości importowanego węgla nie stanowią przeważającej różnicy na polskim rynku - w roku 2018 krajowa produkcja węgla kamiennego wyniosła 63,4 mln ton, a import był na poziomie 19,7 mln ton.Gdyby nawet Rosjanie przestali nam go nagle sprzedawać, to są inne kierunki importu. Sprowadzić węgiel z zagranicy jest znacznie łatwiej niż sprowadzić ropę naftową czy gaz ziemny.Warto zwrócić tu uwagę na Niemcy, które w 2018 r. zużyły 44,5 mln ton węgla kamiennego przy własnej produkcji zaledwie 2,8 mln ton. Pod koniec 2018 r. Niemcy zamknęli swoje ostatnie kopalnie węgla kamiennego i już w 2019 r. 100 proc. tego surowca w Niemczech pochodziło z importu. I u naszych zachodnich sąsiadów nie było słychać z tego powodu jakichś przejawów "histerii importowej".Wokół górnictwa trwa polityczny taniec, brakuje przy tym realnego spojrzenia na branżę. Wielce prawdopodobne, że w czerwcu 2020 r. Polska zgodzi się na neutralność klimatyczną UE w 2050.Nawet jeżeli tak się nie stanie, to udział węgla w polskiej energetyce będzie malał - nie jest żadną tajemnicą, że trzeba wyłączać stare bloki energetyczne nie spełniające norm środowiskowych a w zamian zostaną oddane co najwyżej dwie jednostki: już produkujący energię, ale oficjalnie nie oddany do eksploatacji blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III i blok 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka (nie można powiedzieć ze 100 proc. pewnością, że ten blok powstanie). I tyle.Jednocześnie będzie malała ilość węgla w sektorze domowym, który będzie zastępowany albo przez gaz ziemny, albo źródła OZE. Węgiel oczywiście jeszcze przez lata będzie miał ważną pozycję w polskiej energetyce, ale będzie to pozycja malejąca - i to niezależnie od tego, kto jest akurat przy władzy.