Z węgla do miedzi. KGHM otwiera perspektywę przed śląskimi górnikami

Transformacja energetyczna i transportowa Europy wymaga surowców, dotąd głównie importowanych. Unia chce to zmienić. Szansą dla Polski są m.in. miedź i kobalt. KGHM chce budować nowe kopalnie i potrzebuje górników. Patrzy w stronę Górnego Śląska, gdzie kopalń ma ubywać.

Potrzebni górnicy

Uniknąć powtórki z Wałbrzycha

Obszar Zagłębia Miedziowego liczy około 550 km2. To tereny położone na zachód od Wrocławia, gdzie głównymi ośrodkami są Lubin, Głogów, Polkowice i Legnica. - Złoża na terenie obecnie eksploatowanych lokalizacji i w tych miejscach, o które obecnie walczymy dają nam gwarancję wydobycia na kolejnych 30-40 lat, ale gdybyśmy chcieli wydobyć całą dostępną na terenie Polski miedź, to mogłoby to zająć nawet 100 lat - mówi Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź.Obecnie KGHM ma w Polsce trzy kopalnie na południe od Odry. Stara się jednak o możliwość budowy kolejnych w części złoża położonej na północ od niej. Jak powiedział Radosław Żydok, w wypadku otwarcia nowych kopalń koncern będzie potrzebował górników. Z zainteresowaniem patrzy więc na Górny Śląsk, gdzie jest duża liczba doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych górników, którzy w najbliższych latach mogą tracić zatrudnienie na skutek postępującej dekarbonizacji i redukowaniu zużycia węgla.Z podobnej możliwości KGHM skorzystał już w końcu ubiegłego wieku, kiedy zlikwidowano zagłębie antracytu w Wałbrzychu. Część tracących tam pracę górników zatrudniła się w kopalniach KGHM. - Wtedy nie było drogi ekspresowej, która pozwala w godzinę dojechać z Wałbrzycha do naszych kopalni. Wówczas ludzie jadąc do pracy na 6 musieli wstawać o 3-3.30 - wspomina Piotr Walczak, były wiceprezes zarządu KGHM ds. produkcji, który w roku 1985 zaczynał pracę jako stażysta w KWK Wałbrzych. W roku 1987 przeniósł się do KGHM, gdzie przeszedł wiele szczebli kariery i wiele stanowisk w kilku zakładach, dochodząc do stanowiska wiceprezesa zarządu.Czytaj także: KGHM: bez miedzi Zielony Ład jest niemożliwy Radosław Żydok zachwala pracę w kopalniach miedzi - jest co prawda ciężka, ale bezpieczniejsza niż w kopalniach węgla, bo nie grożą np. wybuchy metanu. KGHM zdaje sobie oczywiście sprawę, że proponowane przeniesienie nie rozwiąże problemu wszystkich traconych przez dekarbonizację miejsc pracy. W górnictwie, jego otoczeniu i energetyce węglowej pracuje ponad 100 tys. ludzi. Poza tym do kopalń miedzi nie da się dojeżdżać z Górnego Śląska, tak jak z Wałbrzycha, bo odległość jest znacznie większa, więc zmiana pracy oznacza także przeprowadzkę. Koncern uważa jednak, że dla części pracowników, którzy nie będą chcieli się przekwalifikować może to być interesujące rozwiązanie.KGHM wskazuje jednak istnienie takich przypadków już teraz. Jako przykład podaje Michała Piotrowskiego, który po przepracowaniu 7 lat w górnictwie węglowym (m.in. KWK Makoszowi i KWK Sośnica) zdecydował się na zmianę. W 2019 roku zatrudnił się w KGHM, a teraz przenosi się na stałe na Dolny Śląsk. Swoje doświadczenia opisuje na blogu „Miedziowy górnik”.Na razie trudno jednak powiedzieć, kiedy i ilu górników może potrzebować KGHM. Kopalnie na północ od Odry są jeszcze na bardzo wstępnym etapie przygotowań. - Budowa kopalni to wydatek kilkunastu mld złotych i trwający nawet 10 lat proces drążenia szybów, chodników, budowy infrastruktury, a wcześniej wiele lat odwiertów i poszukiwań, rozpoznawania i mapowania złoża - mówi Radosław Żydok. Wieloletnia, skomplikowana procedura uzyskiwania koniecznych koncesji spowalnia prace i zdaniem Radosława Żydoka chcąc rozwinąć wydobycie potrzebnych surowców Polska i Unia Europejska potrzebują usprawnienia regulacji.Kolejny problem to wspomniane już koszty budowy kopalni, liczona na kilkanaście miliardów złotych. Teoretycznie budowę nowych kopalń surowców mogłyby wspomóc środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, mającego zmniejszyć dolegliwość utraty kopalń dla regionów, których gospodarka jest w dużej mierze oparta o wydobycie węgla. Problem polega jednak na tym, że na razie wygląda na to, że Polska może być odcięta od tych funduszy, ponieważ nie zaakceptowała celów klimatycznych, proponowanych przez Unię Europejską na rok 2050.Radosław Żydok przypomina, że likwidacja kopalń i związana z tym utrata zatrudnienia na wiele lat wpędziły region Wałbrzycha w problemy gospodarcze, co może stać się również problemem Górnego Śląska.Według europosłanki Anny Zalewskiej, członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Wałbrzych do dzisiaj nie podniósł się po upadku tamtejszego górnictwa i jest wśród najbardziej zadłużonych gmin. - Zamknięcie kopalń było decyzją polityczną i nikt o górników nie zadbał. Nikt nie myślał o perspektywach, o tym co się z nimi będzie działo za lat 5 czy 10. Górnicy dostali niewielką sumę pieniędzy, która się szybko rozeszła. Strefa, która miała być rozwiązaniem, nie wchłonęła tych pracowników – mówi Anna Zalewska.Pod tym względem Górny Śląsk jest w nieco lepszej sytuacji - dywersyfikacja jego gospodarki trwa od dłuższego czasu, podobnie jak stopniowe kurczenie się górnictwa węglowego. Proces nie będzie więc tak gwałtowny. Na pewno jednak spowoduje problemy z poszukiwaniem nowej pracy przez wielu górników.- Ludzie, którzy poświęcili wiele lat na szkolenie się i zdobywanie doświadczenia staną przed problemem „co dalej”? Szkoda, żebyśmy ten potencjał po prostu zmarnowali - mówi Radosław Żydok.