Zachęcają górników, by po pracy zostali w domu

Nie każdy może pracować zdalnie, dotyczy to m.in. górników. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zachęca swoich pracowników do tego, żeby byli ostrożni w czasie pandemii koronawirusa i hasztagiem #popracyzostańwdomu wskazuje na to, by uważać na siebie również i po pracy.