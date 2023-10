Zachowanie kompetencji górniczych to podstawa

- Powinniśmy skorelować odchodzenie od węgla z procesem budowy nowych kopalń surowców niezbędnych w transformacji energetycznej - mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Jak dodaje, bez górników i ich kompetencji taka transformacja będzie trudna.

Ostatnio coraz częściej osoby z branży górniczej wskazują, że realizacja transformacji energetycznej będzie wymagała wydobycia różnych surowców, w tym metali ziem rzadkich. Bez zachowania kompetencji górniczych trudno będzie taką transformację energetyczną realizować.

- Jeżeli poważnie mówimy o tym, że będziemy poszukiwać i produkować metale ziem rzadkich, to trzeba pamiętać, że będziemy do tego potrzebowali górników, geomechaników, technologów, którzy umieją urabiać skały miękkie, twarde.

A zatem?

- A zatem - powinniśmy skorelować proces odchodzenia od węgla z procesem budowy tych nowych kopalń. Tak, żeby przesunąć górników i ich kompetencje. Oczywiście to nie będzie pewnie aż tak wielka skala jak w górnictwie węgla kamiennego - z jednego miejsca do drugiego.

Żeby nie okazało się, że to wielkie zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich spotka się z kolejnym ograniczeniem, jakim byłby brak w Europie kompetencji górniczych i górników, którzy są w stanie takie zadania realizować.

Wydaje mi się, że na obecnym etapie rozpoznanie złóż, które mogą nieść takie metale ziem rzadkich, jest niewystarczające. Czyli nie ma wystarczającej ilości wykonanych wierceń.

Chodzi tu o Polskę czy o całą Europę?

- O Polskę. Co do całej Europy, to się nie wypowiadam. Natomiast nie mamy jeszcze w tym zakresie rzetelnej wiedzy. Z tej prostej przyczyny, że na przestrzeni ostatnich lat nikt tak naprawdę na poważnie się tym nie zajmował.

Zatem pierwsze pytanie dotyczy złóż, gdzie mogą być na przykład metale ziem rzadkich. Jeżeli odpowiedź na nie uzyskamy zbyt późno, kiedy nie byłoby kopalń węgla i górników, to wystąpiłby problem.

Będą w przyszłości potrzebne górnicze kompetencje i górnicy

A czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że za ileś lat Polska Grupa Górnicza zajmuje się przykładowo wydobywaniem metali ziem rzadkich?

- Będą w przyszłości potrzebne górnicze kompetencje i górnicy. Natomiast czy to będzie Polska Grupa Górnicza, tego nie wiem. Nie chcę odpowiadać na to pytanie, bowiem najpierw potrzebne są badania, potrzebne jest określenie tego, czy i gdzie są takie złoża (na przykład metali ziem rzadkich - dop. red.). A dopiero w kolejnym etapie można zadawać pytania dotyczące wydobycia i tego, kto miałby je realizować.

Generalnie rzecz biorąc - jeżeli podejście do produkcji i wydobywania metali ziem rzadkich ma być poważne, to potrzebujemy górników, geologów, geomechaników. Kiedy już nie będzie kopalń, to tego nie da się odtworzyć. Potrzebny jest osobny program poszukiwania pierwiastków ziem rzadkich oraz zachowania kompetencji górniczych.