Zaczyna brakować węgla? PGG uspokaja

Polska Grupa Górnicza zapewnia, że węgiel opałowy jest stale dostępny w sprzedaży. To odpowiedź na medialne doniesienia o zaczynających się pojawiać brakach opału na niektórych składach i w sklepie internetowym PGG.

Polska Grupa Górnicza podkreśla, "w nawiązaniu do pojawiających się w mediach wiadomości, że na niektórych składach już zaczyna brakować węgla, Polska Grupa Górnicza zapewnia, że opisywane problemy w żaden sposób nie dotyczą firmowych składów spółki ani sklepu internetowego PGG, gdzie węgiel opałowy jest stale dostępny w sprzedaży".

PGG wskazuje, że ekogroszki kupić można w e-sklepie w cenie 1500 zł/t (Pieklorz, Karlik, Retopal luzem) lub 1750 zł/t (w workach po 20 kg lub w big-bagach na palecie). Groszki z niektórych kopalń są tańsze - 1320 zł/t.

Sortymenty orzech i kostka dostępne są od 1200 zł/t. - Co najistotniejsze są to ceny ostateczne dla klientów przy odbiorze ze składów Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW). To klient decyduje, czy skorzysta potem z transportu oferowanego przez skład, czy odbierze węgiel osobiście - zaznacza PGG.

I przypomina, że w całej Polsce działa już 198 składów w firmowej sieci KDW. Wyboru składu dokonuje kupujący w e-sklepie. Wszystkie składy KDW udzielają darmowego wsparcia klientom, którzy z powodu wykluczenia cyfrowego lub z jakichkolwiek innych względów nie mogą samodzielnie zamówić węgla przez internet na portalu sklep.pgg.pl.

PGG zaznacza, że kieruje do sprzedaży w e-sklepie na bieżąco całość produkcji węgli opałowych (270-300 tys. ton każdego miesiąca). - Sklep internetowy PGG dostępny jest bez przerwy w trybie 24/7 dla wszystkich zainteresowanych zakupem opału z polskich kopalń, najlepszej jakości i w cenach producenta - wskazuje spółka.