Zadajemy politykom trudne pytania o przyszłość górnictwa

We wtorek, 8 sierpnia, odbędzie się debata wyborcza portalu WNP.PL poświęcona przyszłości górnictwa - z udziałem polityków najważniejszych partii.

Unia Europejskiej stawia na dekarbonizację.

W świecie rośnie wydobycie węgla - w 2022 roku wydobyto 8,4 mld ton węgla.

Zużycie węgla w 2022 roku wzrosło o 3,3 proc. - do poziomu 8,3 mld ton, ustanawiając tym samym nowy rekord, o czym informowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

Podczas debaty WNP.PL poświęconej górnictwu (transmisja 8 sierpnia o godzinie 20 na WNP.PL i naszym kanale YouTube) zastanowimy się między innymi nad tym, jak powinna wyglądać w Polsce transformacja górnictwa i energetyki, żeby była ona bezpieczna dla naszej gospodarki. Realia wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego pokazały, jak istotny pozostaje dostęp do surowców.

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce w 2022 roku zmalało

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło w 2022 roku około 52,8 mln ton; w roku 2021 roku było to około 55 mln ton. Nie zdołano zatem odwrócić trendu spadkowego. Z kolei import węgla do Polski w 2022 roku sięgnął 20,2 mln ton.

Warto tu na marginesie zauważyć, że sama spółka Coal India Limited odnotowała w lipcu 2023 roku wydobycie w wysokości 53,6 mln ton. A zatem w jeden miesiąc wydobyła więcej węgla niż polskie kopalnie w całym 2022 roku.

Coraz częściej wskazuje się na to, że polityka klimatyczno-energetyczna Unii nie redukuje emisji światowych, a tylko przesuwa je geograficznie. Co więcej: nie jest to proces, który wyhamowuje, ale narasta.

We Wspólnocie realizowany jest program dekarbonizacji, a pozyskiwanie węgla na świecie rośnie - w 2022 roku wydobyto 8,4 mld ton węgla. Zużycie węgla w 2022 roku wzrosło o 3,3 proc. - do poziomu 8,3 mld ton, ustanawiając tym samym nowy rekord - o czym informowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

W latach 2023 i 2024 niewielkie spadki produkcji energii z węgla zostaną prawdopodobnie zrekompensowane wzrostem przemysłowego wykorzystania węgla, chociaż istnieją duże różnice między regionami geograficznymi. Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaznacza, że oczekuje się, iż Chiny, Indie i kraje Azji Południowo-Wschodniej łącznie będą odpowiadać za trzy na cztery tony węgla wykorzystywanego na całym świecie w 2023 roku.

W czasie debaty zastanowimy się, jakie działania powinny zostać podjęte w polskim górnictwie. Mamy umowę społeczną dla górnictwa, w której zaznaczono między innymi, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego w Polsce potrwa do 2049 roku.

Porozmawiamy zatem również o tym, czy należy walczyć o wydłużenie tego terminu, czy wręcz przeciwnie. Zastanowimy się też nad tym, czy możliwe jest u nas wypełnienie luki po węglu brunatnym, który fizycznie się kończy.

Żadnej z licznych zapowiedzi budowy nowych kopalń nie zrealizowano

- Jawi się pytanie: co się wydarzy w połowie lat trzydziestych? Jeżeli SMR-y (Small Modular Reactor - red.), czyli małe modułowe reaktory jądrowe, będą wchodzić, to jest to projekt, który robiony jest na styk. Nie chcę się już pastwić nad dużym projektem atomowym, wydaje mi się natomiast, że SMR-y mają większą szansę, te procesy są bowiem w ich przypadku dużo prostsze - mówił portalowi WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Rozważmy również między innymi i to, czy należy myśleć o budowie nowych kopalń w Polsce, na przykład w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

W ostatnich latach pojawiały się w Polsce liczne zapowiedzi budowy nowych kopalń węgla, ale żadnej z tych przymiarek nie zrealizowano. A są miejsca z rozpoznanymi i udokumentowanymi złożami, po które relatywnie szybko można by sięgnąć.

Transformacja energetyczna zapowiadana i realizowana przez Unię Europejską wymaga coraz to większej puli surowców - w tym chociażby litu.

Porozmawiamy także o tym, czy nasze doświadczenie i kompetencje górnicze powinny zostać "przekierowane" z węgla na inne minerały.

To oczywiście tylko niektóre z kwestii, które omówimy podczas debaty poświęconej przyszłości polskiego górnictwa.