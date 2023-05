Żadna instytucja finansowa nie sfinansuje odkrywki Złoczew

Przyznam, że nie znam nikogo, kto miałby apetyt na realizację i finansowanie odkrywki Złoczew - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Marcin Roszkowski wskazuje, że w zakresie pakietu Fit for 55 oczekuje większej przejrzystości.

Prezes Instytutu Jagiellońskiego postuluje, żeby nam jasno powiedziano, na co Polska się zgadza i ile nas to będzie kosztowało.

I ważne są tu oczywiście koszty społeczne. Na razie to nie jest transparentne - ocenia Marcin Roszkowski.

Jakiś czas temu w rozmowie z portalem WNP.PL stwierdził pan: "Zachodzi pytanie, jak wypełnimy lukę po węglu brunatnym, który fizycznie się kończy i ta luka w wytwarzaniu będzie bardzo duża". Czy zatem należy zainwestować w odkrywkę Złoczew dla Elektrowni Bełchatów?

- To bardzo dobry pomysł, jeżeli ktoś nie zna realiów finansowania inwestycji w energetyce. Trzeba pamiętać, że żadna instytucja finansowa, ani żaden europejski bank nie sfinansuje takiego przedsięwzięcia.

Żaden z polskich banków również. Nikt jakiegokolwiek z banków do tego nie zmusi. Zatem pomysł może i świetny, natomiast pytanie, kto za to ma zapłacić.

Ryzyko finansowe w przypadku odkrywki Złoczew jest ogromne

A postulaty, żeby przyjąć specustawę, która umożliwiłaby inwestycję w odkrywkę Złoczew? Przecież złoża Bełchatów i Szczerców skończą się około 2037 roku i wówczas - bez Złoczewa, Elektrownia Bełchatów będzie do zamknięcia. A zapewnia ona solidną podstawę generacji energii elektrycznej w Polsce.

- Rozumiem, że to pytanie o to, czy państwo powinno wysupłać miliardy złotych na inwestycję w odkrywkę Złoczew. Zachodzi jednak pytanie, czy warto realizować taki projekt, jeżeli w przyszłości ceny uprawnień do emisji CO2 będą kosztować, dajmy na to, około 200 euro, albo więcej.

Ryzyko finansowe jest w tym zakresie ogromne. Oczywiście technicznie jest to przedsięwzięcie do zrealizowania. Natomiast powstaje pytanie, czy nie lepiej byłoby tam postawić kilka małych SMR-ów (Small Modular Reactors)), czyli małych jądrowych reaktorów modułowych.

To jest alternatywa dla Złoczewa. Bardziej realna do wykonania w obecnych realiach. No chyba, że ci, którzy postulują budowę odkrywki Złoczew, znajdą sposób na sfinansowanie takiej inwestycji.

Na razie węgiel brunatny jest w naszym miksie energetycznym. I trzeba pomyśleć, czy alternatywa w postaci małych reaktorów jądrowych nie jest jednak bardziej realna. Przyznam, że nie znam nikogo, kto miałby apetyt na realizację i finansowanie odkrywki Złoczew.

Jeżeli mamy być przymuszeni do niejedzenia mięsa, to może chociaż ktoś wcześniej by z nami o tym porozmawiał

Czy niepokoją pana możliwe konsekwencje pakietu Fit for 55?

- Niektóre kwestie rzeczywiście są niepokojące. Chociażby jeżeli chodzi o sektor rolnictwa. Nie było zresztą na ten temat u nas żadnej debaty. Jeżeli mamy być przymuszeni do niejedzenia mięsa, to może chociaż ktoś wcześniej by z nami o tym porozmawiał.

W energetyce te zmiany się dzieją, natomiast w przypadku innych branż jesteśmy na początku drogi. A nikt w Polsce nie badał chyba, ile hodowla zwierząt generuje u nas emisji gazów cieplarnianych. A sami biurokraci w Brukseli nie biorą odpowiedzialności za to, co przegłosowują.

Czego zatem oczekiwałby pan w zakresie pakietu Fit for 55?

- Na pewno oczekuję transparentności. Tego, żeby nam jasno powiedziano, na co Polska się zgadza i ile nas to będzie kosztowało. I ważne są tu oczywiście koszty społeczne. Na razie to nie jest transparentne.

Zapewne i rolnicy, i konsumenci nie są gotowi na zmiany, jakie mają zachodzić w rolnictwie. Tu jest pytanie o zdolność polskich firm do dostosowania się do nowych realiów i pytanie o to, kto na tych zmianach zyska, a kto straci. Jest wiele niejasnych kwestii.

Mówi się natomiast sporo o praworządności. Jednak chodzi przecież o setki miliardów złotych. Zatem oczekuję, że społeczeństwo będzie dokładnie informowane, jakie mają być zmiany i ile będą kosztować.

Rozmawiał: Jerzy Dudała