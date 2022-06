Zagrożenie zawałowe w kopalniach cały czas daje o sobie znać

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy, w latach 2017-2021, w podziemnych zakładach górniczych zaistniały 24 zdarzenia związane z zagrożeniem zawałowym, w tym 17 zdarzeń miało miejsce w kopalniach węgla kamiennego.

W wyniku tych zdarzeń związanych z zagrożeniem zawałowym zaistniały 4 wypadki śmiertelne i 3 wypadki ciężkie.

W wyniku opadu skał ze stropu i/lub ociosów w tym okresie zaistniało 13 wypadków śmiertelnych oraz 14 wypadków ciężkich.

Zagrożenie zawałowe cały czas daje o sobie znać.

W 2021 roku w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wystąpiło 5 zawałów, w wyniku których zaistniały 2 wypadki śmiertelne.

4 marca, w Polskiej Grupie Górniczej Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, w ścianie 411 w pokładzie 416 w partii A zachód na poziomie 665 m, podczas przebudowy obudowy indywidualnej od strony Pochylni 411 nastąpiła utrata stateczności obudowy indywidualnej oraz zawał skał stopowych.

Czterej pracownicy zostali przysypani rumoszem skalnym, który wypełnił wyrobisko do wysokości stropnic na całej długości ściany zabudowanej obudową indywidualną. Przyczyną zawału była utrata stateczności obudowy indywidualnej w ścianie 411, od strony skrzyżowania z Pochylnią 411. W wyniku zawału zaistniały 2 wypadki śmiertelne i 2 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy.

Natomiast 8 czerwca, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice w Knurowie, w wytycznej wschodniej równoległej na poziomie 850 m, nastąpiło wypełnienie rumoszem skalnym całego przekroju wyrobiska na odcinku około 20 m. Przyczyną zawału była utrata stabilności i podporności skorodowanych odrzwi obudowy wyrobiska w następstwie braku wzmocnienia lub wymiany skorodowanych odrzwi w wyniku nierzetelnej kontroli obudowy utrzymywanej przez 27 lat, przez co w nieprawidłowy sposób oceniany był jej stan techniczny. W wyniku zawału nie odnotowano wypadków.

Z kolei 29 sierpnia, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów w Knurowie, w wytycznej W83S na poziomie 850 m, na długości około 15 m wyrobiska nastąpiło zniszczenie obudowy oraz zawał skał stropowych na całej szerokości, o wysokości około 3,45 m.

Przyczyną zawału była utrata stabilności i podporności skorodowanych odrzwi obudowy wyrobiska w następstwie braku wzmocnienia lub wymiany skorodowanych odrzwi w wyniku nierzetelnej kontroli obudowy utrzymywanej przez 25 lat, przez co w nieprawidłowy sposób oceniano jej stan techniczny. W wyniku zawału nie odnotowano wypadków.

Natomiast 7 września, w Polskiej Grupie Górniczej, w KWK Ruda Ruch Halemba, w przekopie pod pokładem 510 wystąpiło wypełnienie gruzowiskiem całego przekroju wyrobiska, całkowite zniszczenie odrzwi obudowy, rozpór i opinki od strony przekopu taśmowego do partii H na długości co najmniej 7,5 m (pierwszy zawał), oraz od strony przekopu wentylacyjnego na długości co najmniej 4 m (drugi zawał). Przyczyną zawałów była utrata stabilności i podporności skorodowanych odrzwi obudowy wyrobiska. Zawały nie spowodowały wypadków.

W 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A. wystąpiły 2 zawały, w wyniku których zaistniał 1 wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy.