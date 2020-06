Zagrożone 750 miejsc pracy w ważnej spółce zaplecza górniczego

Pracownicy Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych (GZUG) alarmują, że spółka jest w trudnej sytuacji i grozi jej utrata płynności finansowej. Zagrożonych jest ok. 750 miejsc pracy.

Jak informuje, związkowcy mieli plan naprawczy.- W swoim czasie namawiałem do podziału 100 procent udziałów w GZUG pomiędzy trzy największe spółki węglowe znajdujące się pod kontrolą Skarbu Państwa - Jastrzębską Spółkę Węglową, Polską Grupę Górniczą i Węglokoks Kraj. Dzięki temu mielibyśmy większe pole manewru, jeśli chodzi o pozyskiwanie zleceń - dodaje Mariusz Sobota.Własny plan ratunkowy dla spółki ma zarząd GZUG.8 maja prezes GZUG Joanna Rurańska-Krężel zwróciła się do prezesa Holdingu KW Leszka Słabonia z wnioskiem o prolongatę terminu spłaty pożyczki w wysokości 2 mln zł, jaką GZUG uzyskał od Holdingu KW na początku marca.Propozycja zarządu GZUG obejmuje utworzenie nowych udziałów i pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym w kwocie 2 mln zł.Takie posunięcie miałoby przynieść spółce środki umożliwiające spłatę najpilniejszych zobowiązań, poprawę struktury kapitałów własnych i oddalenie ryzyka konieczności zwołania w pierwszym półroczu 2020 roku nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników celem podjęcia decyzji o dalszym funkcjonowaniu GZUG oraz złagodzenie skutków ekonomicznych spowodowanych konsekwencjami pandemii koronawirusa. Chodzi tu głównie o wstrzymanie robót i realizacji umów przez PGG.Wniosek Zarządu GZUG poparły organizacje zakładowe NSZZ Solidarność i WZZ Sierpień 80, zwracając się do Rady Nadzorczej Holdingu KW o jego akceptację.