Zamiast czystych technologii węglowych "mamy bajzel decyzyjny"

My sami odpowiadamy za ułamek procenta światowej produkcji węgla - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Dominik Kolorz wskazuje, że Polska odpowiada za ułamek procenta światowej produkcji węgla.

Uważa, że ten nasz ułamek procenta, gdyby go zlikwidować, na pewno nie poprawi stanu klimatu na świecie.

A odpowiadając na pytanie, gdzie powinniśmy szukać sprzymierzeńca - to właśnie w czystych technologiach węglowych - zaznacza Dominik Kolorz.

Nadal nie ma notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa, w której zapisano między innymi, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego ma u nas potrwać do 2049 roku. Jak pan to ocenia?

- Nie ma tej notyfikacji i nie wiadomo, kiedy będzie. Ostatnie lata są pod tym względem stracone. Pamiętamy, jak powoływano na stanowisko wiceministra aktywów państwowych dotyczące węgla Piotra Pyzika. Z całym szacunkiem - chociaż lubię go, bo to fajny facet - kompletnie nie znał się na tym temacie. A teraz, z tego co wiem, to wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły jeździ na rundy negocjacyjne do Unii Europejskiej.

Na pewno jednak przed końcem roku notyfikacji nie będzie. Tak naprawdę, co będzie z tą notyfikacją i w jaki sposób będzie ona postępować, to zależy także od nas - od sygnatariuszy umowy społecznej, w tym związków zawodowych.

Sami odpowiadamy za ułamek procenta światowej produkcji węgla

Ostatnio ratunkiem dla producentów węgla była koniunktura i wysokie ceny surowca po wybuchu wojny na Ukrainie. Wówczas ceny węgla mocno poszybowały w górę, co było ratunkiem dla polskiego górnictwa. A w jakim kierunku sprawy górnictwa mogą się potoczyć po najbliższych wyborach parlamentarnych?

- Nie wiem, bowiem nie wiadomo, kto te wybory parlamentarne wygra. Ścierają się przede wszystkim dwie opcje. Jedna z nich podpisała umowę społeczną, ale nie zrealizowała jej w dużej części. Nie ma między innymi inwestycji w czyste technologie węglowe. Nierealizowanym elementem umowy społecznej pozostają także działania wspierające transformację gospodarczą województwa śląskiego. Natomiast w zależności od tego, kto będzie rządził, takie czekają nas czasy.

Groteskowo wygląda to śrubowanie celów klimatycznych w UE, podczas gdy światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom, przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Produkcja węgla w samych Chinach osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. W UE jesteśmy osamotnieni jako producent węgla kamiennego. Gdzie zatem możemy szukać sojuszników?

- Oczywiście, że wygląda to groteskowo, bowiem my sami odpowiadamy za ułamek procenta światowej produkcji węgla. I ten nasz ułamek procenta, gdyby go zlikwidować, na pewno nie poprawi klimatu na świecie. Natomiast w Europie taki jest trend.

A odpowiadając na pytanie, gdzie szukać sprzymierzeńca - to właśnie w czystych technologiach węglowych. Ostatnio zadałem takie pytanie na forum unijnym, gdy negocjowaliśmy słynne rozporządzenie metanowe: czy chodzi o to, żeby wyeliminować węgiel, czy też chodzi o to, żebyśmy mieli nisko- lub też bezemisyjną energetykę. O dziwo - spotkałem się od wszystkich z odpowiedzią, że chodzi o bezemisyjną energetykę.

Dominik Kolorz: my od roku 2021 mówimy o tym, że mamy bajzel decyzyjny

A zatem?

- Zatem jest jakieś światełko w tunelu, bo w jednym z rozporządzeń dotyczącym REPowerEU i polityki klimatycznej - pojawiły się wyraźne zapisy mówiące o tym, że UE przeznaczy środki unijne na technologie CCS-u (chodzi o instalacje wychwytywania i składowania dwutlenku węgla CCS - ang. carbon capture and storage - dop. red.).

I nie jest to również zabronione przez państwa członkowskie. Instalacje CCS-u mogą być finansowane zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Czyli jest to, o czym ja mówię od dekady - generalnie rzecz biorąc gdzieś tam na forum unijnym się te kwestie znormalizowały. Teraz jest natomiast pytanie, czy polscy decydenci z tej normalizacji skorzystają.

Obecnie nie brak opinii, że w przypadku górnictwa mamy chaos, bowiem zajmują się nim różne resorty, w tym między innymi Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Co pan o tym sądzi?

- To prawda, że brakuje koordynacji. My od roku 2021 mówimy o tym, że mamy bajzel decyzyjny. Są deklaracje wszystkich opcji politycznych, że ma powstać jedno duże Ministerstwo Transformacji Energetycznej, czy też Ministerstwo Energii. I dobrze - niech więc powstanie.

Rozmawiał: Jerzy Dudała