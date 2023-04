Zamiast sięgnąć po 500 mln ton węgla, pakujemy się w poważne problemy

Bez dostępu do złoża węgla brunatnego w Złoczewie Polska będzie miała poważny problem energetyczny - podkreśla Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Bez dostępu do złoża węgla brunatnego Złoczew Polska wpadnie w tarapaty energetyczne.

Zasoby złoża Złoczew szacowane są na około 500 mln ton węgla.

Bez tego w polskim systemie energetycznym pojawi się wyrwa niezwykle trudna do załatania.

W Polsce od lat trwa transformacja energetyczna, której efektem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju.

- I nikt nie ma celu ani ambicji hamować tego procesu. Wręcz przeciwnie - chcemy, aby ten proces się toczył. Jednak musi się on toczyć w warunkach bezpieczeństwa energetycznego kraju i warunkach dostępności podstawowego parametru cywilizacyjnego, jakim oprócz żywności i wody, jest energia elektryczna. Nie można dopuścić do sytuacji niedostatku energii elektrycznej w kraju - zaznacza Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Bariery doktrynalne muszą przegrać z logicznymi argumentami

Wskazuje przy tym, że w Polsce nie mamy barier geologicznych w zakresie dostępu do surowców energetycznych. Zarówno w zakresie węgla kamiennego, jak i brunatnego. Jednak na drodze do zagospodarowania tych zasobów stoją bariery natury doktrynalnej.

- A te bariery doktrynalne muszą przegrać z logicznymi argumentami, które powinny zagwarantować dostęp do surowców energetycznych - zaznacza Markowski. I przypomina, że w przypadku węgla brunatnego w 2026 roku skończy nam się złoże Bełchatów, natomiast w 2036 roku Szczerców.

- Turów ma koncesję do 2044 roku i śmiem twierdzić, że bez dostępu do złoża węgla brunatnego w Złoczewie, Polska wpadnie w poważny problem energetyczny. Trzeba zrobić wszystko, żeby poszedł stąd jasny przekaz do władz politycznych i nie tyko, że bez dostępu do tego złoża Polska wpadnie w tarapaty energetyczne - podkreśla Jerzy Markowski, który uczestniczy w XI Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego Bełchatów (odbywa się on w dniach 17-19 kwietnia, a tematem przewodnim tegorocznej edycji jest transformacja węgla brunatnego).

Jednocześnie Jerzy Markowski wskazuje, że górnictwo węgla brunatnego będzie stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Miedzy innymi z tego względu, że Górnośląskie Zagłębie Węglowe nie będzie się rozwijać w zakresie zwiększenia wydobycia węgla kamiennego energetycznego. Rezerwą pozostaje Lubelskie Zagłębie Węglowe. Tyle że w obecnych realiach budowa kopalni to droga przez mękę, uwzględniając wszelkie zgody, jakie trzeba w takim procesie pozyskać. Uzgodnienia mogą bowiem trwać z piętnaście, a budowa z dziesięć lat. Są przy tym bariery rujnujące całą filozofię efektywności ekonomicznej polityki energetycznej opartej na surowcach kopalnych.

Zasoby złoża Złoczew szacowane są na około 500 mln ton węgla

- Mam tu na myśli cenę emisji CO2, która jest ceną absurdalną - zaznacza Markowski. - Mam tutaj też na myśli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który miał być narzędziem pomocy dla terenów pogórniczych, a stał się narzędziem destrukcji górnictwa - zauważa Markowski.

Zasoby złoża Złoczew szacowane są na około 500 mln ton węgla.

- W przypadku odkrywki Złoczew było rozpoznanie złoża, przeprowadzono wiele analiz pod względem kosztowym i geologicznym, uzyskano także zgody społeczne. Trzeba wpisać inwestycję Złoczew do Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Bez tego w polskim systemie energetycznym pojawi się wyrwa niezwykle trudna do załatania - zaznaczył w niedawnym wywiadzie dla portalu WNP.PL Adam Olejnik, szef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Odkrywka KWB Bełchatów oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych GK PGE.