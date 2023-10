Zamkną kopalnie miedzi. Tysiąc osób zostanie bez pracy

Glencore ma zamknąć swoje trzy podziemne kopalnie miedzi w Mount Isa do końca 2025 roku, co spowoduje utratę około 1000 miejsc pracy, podał 17 października Australian Financial Review.

Trzy podziemne kopalnie miedzi w Mount Isa do końca 2025 roku mają zostać zamknięte. Natomiast rafineria i huty w środkowym Queensland będą nadal otwarte. Glencore odmówił komentarza w tej sprawie, wskazano w Australian Financial Review.

Globalne firmy górnicze zmagają się z rosnącymi kosztami projektów w obliczu niepewności gospodarczej.

- Wiemy, że ta decyzja będzie rozczarowująca dla naszych pracowników, dostawców i społeczności Mount Isa - powiedział Sam Strohmayr, dyrektor operacyjny Glencore ds. australijskich aktywów cynkowych. - Rzeczywistość górnictwa jest taka, że ​​kopalnie mają początek, środek i koniec. I niestety, po 60 latach działalności, podziemna działalność wydobywcza Mount Isa osiągnęła ten koniec - zaznaczył.

Glencore jest szwajcarskim koncernem wydobywczym handlującym m.in. ropą, węglem oraz metalami. Firma zatrudnia 135 tys. osób w wielu krajach świata.