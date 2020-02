Zamykanie kopalń to wzrost importu węgla i spadek niezależności energetycznej. Oto raport

Zespół ekspercki spółki JSW Innowacje postanowił określić system wzajemnych zależności pomiędzy importem, wydobyciem i konsumpcją węgla energetycznego w Polsce. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce systematycznie spada - obecnie to około 75 procent, co wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię, które to zapotrzebowanie pokrywane jest głównie przez odnawialne źródła energii (OZE) oraz gaz.

Wielkość produkcji energii elektrycznej (liczba terawatogodzin - TWh) wyprodukowanej z węgla spada jednak nieznacznie.

Od roku 1990 udział węgla w produkcji energii spadł o ok. 20 proc., jednak produkcja energii elektrycznej z węgla jest zbliżona do tej sprzed 30 lat.

Elektrownie węglowe zabezpieczają stałą produkcję energii elektrycznej bez obawy o to, czy wieje wiatr lub świeci słońce.

Odkłamywanie węgla

Przyszłość "czarne złoto" ma. Trzeba tylko chcieć ją zauważyć