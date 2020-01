Zaostrza się sytuacja w PGG

- Jeśli znaczących podwyżek nie będzie, wkrótce chętnych do pracy w PGG nie będzie wcale. Wobec tego, jak rozwijają się pozostałe gałęzie gospodarki i jak szybko rosną w nich płace, zarobek górnika przestał być w jakimkolwiek stopniu atrakcyjny - podkreśla Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności a zarazem szef związku w PGG.







- Organizacje związkowe działające w Polskiej Grupie Górniczej podtrzymują swoje żądanie wypłacenia 14-tej pensji w wysokości 115 proc. na kopalniach, które wykonały plan PTE plus kopalnia ROW, na pozostałych kopalniach i zakładach 100 proc. nagrody - podkreślili związkowcy w piśmie do zarządu PGG datowanym na 27 stycznia.Nadal w PGG toczy się spór zbiorowy na temat wzrostu wynagrodzeń w roku 2020.- Jesteśmy na etapie mediacji. 30 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie z mediatorem, panem Jerzym Nowakiem. Po tym spotkaniu będziemy podejmować decyzje, co do dalszych działań - zapowiedział Bogusław Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Nadal domagamy się 12-procentowych podwyżek dla pracowników PGG. Okoliczności, w których ten postulat sformułowaliśmy, nie zmieniły się. Jeśli znaczących podwyżek nie będzie, wkrótce chętnych do pracy w PGG nie będzie wcale. Wobec tego, jak rozwijają się pozostałe gałęzie gospodarki i jak szybko rosną w nich płace, zarobek górnika przestał być w jakimkolwiek stopniu atrakcyjny, zwłaszcza w odniesieniu do ogromu pracy, jaką musi wykonać. Zarząd powinien zdać sobie z tego sprawę i zareagować, bo wkrótce będzie za późno - wskazał Hutek.O problemie sprowadzania przez spółki energetyczne węgla z zagranicy i braku odbioru węgla zakontraktowanego w PGG związkowcy informują już od dłuższego czasu.- Dłużej tego tolerować nie będziemy - podkreśla Bogusław Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. I wskazuje, że do tej pory rządzący, bez względu na opcję polityczną, przyzwalali na to, by poziom importu węgla systematycznie rósł i przybierał coraz bardziej patologiczne formy.- Dam przykład, węgiel z kopalni Bolesław Śmiały leży na zwałach, a do sąsiadującej z tym zakładem górniczym przez płot elektrowni Łaziska wjeżdżają wagony z importowanym węglem - zaznacza Hutek. - To ma być dbanie o interes państwa? Jak to jest, że Rosja nakłada kolejne embarga, które uderzają w polskie rolnictwo i przemysł mięsny, blokują możliwość eksportu jabłek czy mięsa, a polski rząd pozwala, by rosyjski węgiel zalewał nasz kraj szerokim strumieniem? Gdzie tu równowaga we wzajemnych stosunkach? - retorycznie pyta Bogusław Hutek, proponując wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel, skoro Rosja nakłada embargo na produkty polskie.Trzeciego lutego związkowcy zorganizują masówki informacyjne w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, w trakcie których poinformują załogi o sytuacji w spółce.