Zaplecze górnictwa musi patrzeć na zagranicę, bo polski rynek się skurczy

Redukcja produkcji węgla w Polsce i zmniejszenie się liczby kopalń skutkować będzie kurczeniem się rynku na maszyny i urządzenia górnicze. Nieco wolniej będzie się kurczył rynek usług na specjalistyczne roboty górnicze, bez których kopalnia nie istnieje, a których sama wykonać nie potrafi. Niemniej obydwie te dziedziny zaplecza górniczego - mimo że bardzo potrzebne dla górnictwa - będą wpadały w kolejne kłopoty.

Górnictwo to nie tylko kopalnie

- Wystawcy z Polski i zagranicy będą w ich trakcie mogli też zaprezentować innowacyjne rozwiązania dla branży energetycznej, która w kolejnych dekadach będzie miała znaczący wpływ na gospodarkę polską oraz gospodarkę całej Unii Europejskiej. Energetyka podlegać będzie bowiem głębokiej transformacji związanej między innymi z podążaniem ku gospodarce zeroemisyjnej, co będzie również wiązało się z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym branży offshore czy fotowoltaiki - dodaje Gramatyka.Jednocześnie zaznacza, że mówiąc o rodzimych firmach okołogórniczych, trzeba podkreślić, że są one uznaną marką na rynkach zagranicznych, na których w kolejnych latach będą prowadzić dalszą ekspansję.- A zatem z pewnością będą te firmy wchodzić na nowe rynki i poszerzać zakres swojej działalności a także będą aktywne na rynku międzynarodowym - podkreśla Iwona Gramatyka. W branży wskazują, że pokazanie się na targach ma też udowodnić, że mimo dekarbonizacji postępującej w UE polscy producenci maszyn i urządzeń - dedykowanych przemysłowi wydobywczemu - zachowują swoje kompetencje i są w stanie realizować różne projekty w zależności od oczekiwań firm wydobywczych.A firmy te - z Rosji, czy Chin zwracają uwagę miedzy innymi na wydajność i niezawodność oferowanego sprzętu. Będą go zresztą potrzebować w kolejnych latach coraz więcej, bowiem planują znaczne zwiększenie poziomu wydobycia węgla.- W Polsce panuje przekonanie, że wydobywanie czegokolwiek pod ziemią jest prymitywnym zawodem dla prostych ludzi - zaznacza Jerzy Markowski. - Natomiast prawda jest taka, że skala uwarunkowań naturalnych i technologicznych, z jakimi musi się skonfrontować górnik, przekracza wyobraźnię wielu ludzi, którzy szydzą z górników. Nie ma co liczyć na to, że tych szydzących się przekona. Trzeba robić swoje, bowiem tak, jak polscy górnicy poradzili sobie z geologią, z naturą, z zagrożeniami - tak znajdzie się też miejsce dla górniczych kompetencji. Niestety w przyszłości głównie poza krajem i poza Unią Europejską - ocenia Jerzy Markowski.A prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego podkreśla, że nie wolno zapominać o tym, iż nadal wielu ludzi żyje u nas z węgla. Górnictwo to bowiem nie tylko kopalnie.- W kopalniach pracuje około 80 tysięcy osób, ale dochodzą przecież liczni kooperanci, firmy produkujące na rzecz kopalń i świadczące dla nich różnego rodzaju usługi - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Szczepański. I zwraca uwagę, że wraz z kurczeniem się wydobycia węgla w kraju, cierpieć też będzie całe górnicze zaplecze, a najbardziej te najmniejsze firmy kooperujące z kopalniami.- Duzi przetrwają, jednak te małe firmy będą miały coraz to większe problemy - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Niektóre z nich mogą nie przetrwać. Na pewno sektor górniczego zaplecza mocno odczuje skutki takiego tempa transformacji, jaki nakreślono w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku. Nas nie stać na zbyt szybkie odchodzenie od węgla - podsumowuje Marian Kostempski.