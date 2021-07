Zapotrzebowanie na węgiel nakręca wzrost cen na rynkach

Ceny surowca na międzynarodowym rynku węgla w czerwcu umocniły się jeszcze bardziej niż w maju. Wszystkie kluczowe indeksy cen węgla (Australia, RPA, Europa, Rosja) wzrosły do poziomów ponad dwukrotnie wyższych w stosunku do najniższych odnotowanych w 2020 roku.

Chiny mają wpływ na globalny rynek

Utrzymujący się w dalszym ciągu nieformalny zakaz importu australijskiego węgla, wprowadzony przez Chiny w zeszłym roku, powoduje, że wiele innych krajów próbuje pozyskać australijski surowiec przed spodziewanym wzrostem chińskiego popytu na ładunki zamorskie spoza Australii - a to w krótkiej perspektywie może wywołać jeszcze większy wzrost cen.Sporym zainteresowaniem w czerwcu wśród importerów cieszył się również surowiec australijski o wysokiej zawartości popiołu i parametrach 5 500 kcal/kg, który przed wprowadzeniem zakazu importu przez Chiny, głównie kierowany był do tamtejszych elektrowni. Natomiast teraz trafia na rynki odbiorców z północno-wschodniej Azji. Obecnie jego cena wzrosła dwukrotnie w porównaniu do września ubiegłego roku i w czerwcu oscylowała na poziomie 75-66 dol/t FOB Newcastle.Chiny, dla których Australia była drugim co do wielkości dostawcą węgla, wydają się płacić wysoką cenę za zakaz importu z tego drugiego co do wielkości dostawcy węgla energetycznego na świecie i pierwszego dostawcy węgla koksowego używanego do produkcji stali.Władze chińskie podejmują coraz bardziej drastyczne środki w celu stłumienia gwałtownego wzrostu cen krajowego węgla spowodowanego ograniczonymi dostawami. Jednak zamiast tego zniechęciły do zawierania transakcji, co doprowadziło do kurczących się zapasów w wielu elektrowniach. Kolejne chińskie regiony wraz z prowincją Guangdong zaczynają racjonować dostawy energii elektrycznej. A to wskazuje na coraz poważniejsze niedobory węgla w kraju, w którym popyt na węgiel w okresie letnim jeszcze się nie rozpoczął.Cena węgla w porcie Qinhuangdao wyniosła 923 juany (144,21 dol/t). Mimo że jest to niższa cena w porównaniu do najwyższego jak dotąd w tym roku poziomu 1 038 juanów/t, osiągniętego 20 stycznia, w szczycie zimowego popytu, to jest on znacznie powyżej szerokiego zakresu od 460 do 600 juanów, który dominował przez pierwsze dziewięć miesięcy 2020 roku.Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - w związku z powyższym, wysokie ceny benchmarkowe na rynku Azji-Pacyfiku są dowodem nie tylko silnego popytu, ale także odzwierciedlają reperkusje wprowadzonego przez Chiny zakazu importu z Australii dla całego międzynarodowego rynku węgla.