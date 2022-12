Zapytaliśmy Fransa Timmermansa o zmiany w likwidacji kopalń w Polsce

Członkowie rządu oraz czołowi politycy PiS od wielu tygodni podkreślają, że w związku z kryzysem energetycznym i wojną na Ukrainie plan wygaszania polskiego górnictwa kamiennego wymaga rewizji. Tu potrzebna byłaby pogłębiona dyskusja z Komisją Europejską. I to może być problem.

Mieliśmy możliwość zadania kilku pytań Fransowi Timmermansowi, wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Komisji Europejskiej, który był dziś z wizytą na Górnym Śląsku.

Komisja zatwierdziła pięć polskich planów regionalnych i przyznała 3,85 mld euro na sprawiedliwą transformację regionów górniczych.

Zapytaliśmy o to, na jakie zmiany w planie likwidacji górnictwa w Polsce Komisja gotowa jest się zgodzić i czy możliwa jest zmiana harmonogramu zamykania poszczególnych kopalń na Górnym Śląsku?

- Jestem pełen podziwu dla tego, co Polska robi od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, a przede wszystkim tego, jak wielu uchodźców była w stanie do siebie przyjąć. Jeżeli dalej i sukcesywnie będziemy ograniczać obecność rosyjskich surowców na naszym rynku, tak jak to zrobiliśmy z gazem ziemnym, będzie to oznaczało, że będziemy w Unii Europejskiej spalali więcej węgla niż poprzednio. To jednak jest tylko chwilowa sytuacja, po której transformacja w kierunku OZE musi przyspieszyć. Ta energetyka jest po prostu tańsza, niż ta bazująca na węglu - oznajmił Frans Timmermans.

Zobacz całą odpowiedź Fransa Timmermansa dotyczącą polskiego górnictwa i regionów górniczych. Materiał z tłumaczeniem:

- To, co robi na mnie niesamowite wrażenie, to liczba obywateli Polski, którzy w bardzo krótkim czasie zdecydowali się na własne wytwarzanie energii za pomocą paneli fotowoltaicznych, czy pomp ciepła. Polacy wiedzą, jak zadbać o tańszą energię i przy okazji o czystsze powietrze. Polska jest w Unii Europejskiej liderem pod tym względem - dodał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Rosyjska ropa za 60 dolarów. „Uważam, że cena jest zasadna”

Rada Unii Europejskiej (składająca się z państw członkowskich) poinformowała w sobotę oficjalnie o ustaleniu pułapu cenowego na rosyjską ropę naftową na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Tak nałożony limit ma pomóc zmniejszyć skoki cen tego surowca oraz uszczuplić dochody rosyjskiego budżetu.

Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego „nie jest to poważna decyzja”. Według niego 60 dolarów stanowi dalej komfortowy poziom dla budżetu kraju agresora.

- Biorąc pod uwagę to, że Putin wykorzystuje dochody ze sprzedaży paliw kopalnych do finansowania swojej barbarzyńskiej wojny i okropieństw popełnianych na Ukrainie nie chcielibyśmy, żeby dochody ze sprzedaży ropy naftowej były dla niego zbyt wysokie. Z drugiej strony musimy brać pod uwagę także głosy tych, którzy apelują, by nie zakłócać zaopatrzenia europejskich rynków w energię. Stąd ta kolektywna decyzja o 60 dolarach za baryłkę rosyjskiej ropy. Uważam, że jest ona zasadna - argumentował zapytany o to w Chorzowie Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.