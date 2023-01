Zarobią prawie 230 mln dolarów przy projekcie górniczym

Spółka Civmec Ltd otrzymała kontrakt o wartości 228,56 mln dolarów na projekt Western Range firmy Rio Tinto w Pilbara w Zachodniej Australii.

Civmec wykona w Australii dla Rio Tinto prace inżynieryjno-budowlane. W szczytowym okresie działalności będzie zatrudniać na miejscu ponad 400 osób.

- Ten kontrakt pozwala nam rozpocząć nowy rok z portfelem zamówień przekraczającym 1,150 miliarda dolarów australijskich - wskazało szefostwo firmy.

Projekt Western Range firmy Rio Tinto, który jest budowany we współpracy z państwową firmą China Baowu Steel Group Co, ma zostać ukończony w pierwszej połowie roku podatkowego 2025.

Jak wskazano w Mining com, we wrześniu 2022 roku Rio Tinto informowało, że zainwestuje 1,3 miliarda dolarów w rozwój projektu rudy żelaza i będzie posiadać 54 proc. udziałów. Rio Tinto to anglo-australijska grupa wydobywcza.