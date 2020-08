Zarząd PGG między młotem a kowadłem

Do końca września ma zostać wypracowany plan naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i całego górnictwa. Czasu jest niewiele, a zadanie niezwykle trudne, bowiem, jak wskazują nasi rozmówcy, nie sposób będzie uciec od trudnych tematów - między innymi tych dotyczących przyszłości nierentownych kopalń.

Dobrze, że doszło do restartu

- Widać, że wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin chciał być bardziej twardy, ale napotkał na silny opór ze strony górniczych związków - wskazuje Kostempski. - Trudno będzie przekonać związkowców do likwidacji kopalni Ruda. Nie można też działać znienacka. Jeżeli najpierw powtarza się wielokrotnie, że niczego nie będzie się robić bez akceptacji strony społecznej a następnie wyskakuje się z pomysłem likwidacji kopalń, to w ten sposób traci się tylko wiarygodność. Prawda jest taka, że polskie górnictwo jest niekonkurencyjne i nierentowne kopalnie trzeba będzie powoli i stopniowo wygaszać - ocenia Marian Kostempski.Czytaj też: Janusz Steinhoff: Kwestia likwidacji nierentownych kopalń wróci Dobrze, że doszło do swoistego restartu i program dla branży, w tym dla Polskiej Grupy Górniczej, będzie wypracowywany z udziałem górniczych związków. Spotkanie temu poświęcone odbędzie się we wtorek 11 sierpnia w Ministerstwie Aktywów Państwowych.- Od tego powinno się zacząć, a zatem od merytorycznych dyskusji nad programem z udziałem zainteresowanych stron - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Nie można koncentrować procesu likwidacji w jednym mieście. Stąd trudno się dziwić oburzeniu w Rudzie Śląskiej. Skutek tego jest taki, że obecnie na Górnym Śląsku górnicy mają coraz to większe obawy - dodaje.Przed rządem, pracodawcami i przedstawicielami strony społecznej niezwykle trudne zadanie. Trzeba wypracować program, który pozwoli przetrwać Polskiej Grupie Górniczej. Potrzebne jest rozważne i przemyślane działanie. Górnictwo to branża oddziałująca na inne gałęzie gospodarki, a także nadal znaczący pracodawca. W otoczeniu Polskiej Grupy Górniczej działa 3,5 tys. kooperantów. Obroty Grupy na poziomie ok. 9 mld zł rocznie napędzają regionalny i krajowy rynek. Roczne nakłady na inwestycje w PGG wynoszące ok. 2,5-3 mld zł przekładają się na standing spółek z zaplecza górnictwa. Wielokrotnie zwracał na to uwagę prezes PGG Tomasz Rogala, wskazując na potrzebę ochrony łańcucha wartości generowanego przez spółki górnicze.- Zakładam racjonalność naszych partnerów społecznych polegającą na tym, że przez obronę części nierentownych kopalń nie można doprowadzić do bankructwa czy upadku całego górnictwa, bo to jest ta wielka odpowiedzialność - wskazał niedawno wicepremier Jacek Sasin w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych. - To jest odpowiedzialność rządu oczywiście, nas jako właściciela tych kopalń, ale to jest również odpowiedzialność przedstawicieli załogi, związków zawodowych. Nie wierzę w to, że wobec takiej alternatywy nie możemy oczekiwać od związków zawodowych odpowiedzialności i racjonalności działania - zaznaczył Jacek Sasin.Zobacz także: Widmo zwolnień grupowych w PG Silesia