Zarząd PGG odpowiada związkom: "100 proc. wydobycia = 100 proc. nagrody"

Polska Grupa Górnicza postanowiła przeznaczyć na wypłatę dla pracowników 100 proc. zaplanowanych w budżecie środków na wypłatę tzw. 14. pensji. Wypłata nagrody rocznej nastąpi w terminie, do połowy lutego 2020 roku - zaznacza Jerzy Janczewski wiceprezes PGG ds. pracowniczych.

- Obecnie zaproponowaliśmy czytelny przelicznik uzależniony od osiągniętej wielkości wydobycia ("100 proc. wydobycia = 100 proc nagrody"). Taka zasada wydaje się oczywista i najsprawiedliwsza - mówi Janczewski. - Ponadto w trakcie 2019 roku zarząd PGG, uwzględniając nieprzewidziane zdarzenia oraz zmieniające się warunki górniczo-geologiczne w poszczególnych kopalniach, zdecydował się na zwiększenie funduszy wynagrodzeń kopalń dodatkową kwotą 83 mln zł przeznaczoną na zwiększenie zatrudnienia pracowników w czasie ponadnormatywnym. To pozwoliło na uzyskanie dodatkowego wydobycie na poziomie 1,5 mln ton i umożliwiło zwiększenie w części kopalń wysokości nagrody rocznej za 2019 rok - zaznacza Janczewski.Ostatecznie zarząd przedstawił stronie społecznej propozycję realizacji wypłaty nagrody rocznej za 2019 rok w wysokości wprost proporcjonalnej do poziomu realizacji zadań produkcyjnych.- Takie rozwiązanie wprowadza korzystniejsze dla pracowników zasady realizacji wspomnianej nagrody - tłumaczy Janczewski. - Trzy kopalnie przekroczyły plan wydobycia, więc ich załogi dostaną proporcjonalnie o kilka procent więcej ponad sto punktów w nagrodzie rocznej. Są jednak i takie zakłady, którym nie udało się wydobyć 85 proc. planowanej ilości węgla, ale w porozumieniu z kwietnia 2018 r. zagwarantowano im, że 85 proc. to minimalna wysokość nagrody, której nie wolno pomniejszyć.Po takim rozdysponowaniu nagrody rocznej pozostałoby ok. 10 mln zł - wskazuje Janczewski.I jednocześnie zaznacza, że zarząd PGG zaproponował stronie społecznej wypracowanie najbardziej sprawiedliwego sposobu wykorzystania tej sumy, postulując, by przy podziale tej kwoty uwzględnić już nie samo wydobycie węgla, ale również końcowy wynik finansowy netto poszczególnych kopalń, ponieważ w PGG są kopalnie, które zarabiają i takie, które tego nie robią. Jednak porozumienia na razie nie osiągnięto. - Strona społeczna nie przyjęła propozycji zarządu - podkreśla Janczewski.Czytaj też: Powołano sztab protestacyjno-strajkowy w PGG