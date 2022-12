Zasady sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych właśnie się zmieniły

Od 2 grudnia uelastyczniony został 3-tonowy limit sprzedaży węgla gospodarstwom domowym, podzielony dotąd na dwie równe 1,5-tonowe transze w tym i przyszłym roku. Ci, którzy w 2022 roku nie kupili węgla lub kupili go mniej, będą mogli wykorzystać cały limit w roku 2023.

Polska Grupa Górnicza (PGG) jest największym krajowym dostawcą węgla. Do końca roku spółka ma dostarczyć samorządom ok. 550-600 tys. ton paliwa na potrzeby gospodarstw domowych. Umowy z firmą podpisało około pół tysiąca gmin, głównie z południowej i środkowej Polski.

Limity zakupu węgla dla domu stały się mniej sztywne

Wiceprezes PGG ds. sprzedaży Adam Gorszanów przypomniał w piątkowym komunikacie spółki, że 2 grudnia wchodzi w życie korekta przepisów, mająca na celu usprawnienie procesu sprzedaży węgla dla mieszkańców.

"Dotąd, z uwagi na ryzyko deficytu paliwa, limit 3 ton dla gospodarstwa domowego w sezonie grzewczym podzielony był na dwie części po 1,5 tony. Pierwszą partię można było nabyć do końca roku, a kolejną od stycznia 2023 r.. Obecnie wiadomo już, że węgla tej zimy w Polsce nie zabraknie, dlatego też każde gospodarstwo domowe, które nie wykorzysta do końca grudnia połowy swego limitu na ten sezon, będzie mogło od stycznia przyszłego roku kupić węgiel w ilości całego limitu do 3 ton" - poinformowała PGG.

Przed kilkoma dniami wiceprezes Gorszanów zapewnił, że PGG dostarczy samorządom zamówiony węgiel przed świętami Bożego Narodzenia. Dystrybucja paliwa z PGG w gminach opiera się przede wszystkim na składach, będących tzw. kwalifikowanymi dostawcami węgla z tej spółki - takich punktów jest w całym kraju ponad 120.

W niektórych gminach węgiel trafia do mieszkańców za pośrednictwem wyznaczonych przez samorząd podmiotów. Np. w Żywcu zajmuje się tym Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Ekoterm, który dotąd zaopatrzył w węgiel z PGG 620 gospodarstw domowych, w cenie 1850 zł za tonę. Dostępne są gatunki ekogroszek, orzech i kostka.

Sprzedaż węgla przez samorządy wpłynęła na ceny paliwa w składach komercyjnych

Do obsługi zamówień gmin w całym kraju wyznaczono sześć podmiotów - spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, wskazanych przez ministra aktywów państwowych. Oprócz PGG są to: PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

Eksperci PGG wskazują, iż bezpośrednim efektem wdrożenia rządowego programu sprzedaży węgla z udziałem samorządów jest zauważalna obniżka cen węgla w składach komercyjnych, które również są zobligowane do publikowania cen sprzedaży w portalu cieplo.gov.pl. W stosunku do października, średnia cena tony węgla w sprzedaży detalicznej jest w listopadzie o 13 proc. niższa i wynosi 2617 zł brutto - wynika z danych PGG.

Obecnie, w czasie sprzedaży paliwa samorządom, węgiel opałowy luzem nie jest dostępny w sklepie internetowym PGG, gdzie do odwołania można kupić tylko węgiel paczkowany oraz miał węglowy.