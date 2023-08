Zastęp do zadań specjalnych, czyli tak to robią w kopalni Mysłowice-Wesoła

Zbiorniki retencyjne są jednymi z kluczowych wyrobisk zapewniających ciągłość odstawy urobku i funkcjonowania kopalni. Gromadzą kopalinę, stanowiąc bufor w całym układzie transportu pozwalający na optymalne wykorzystanie pracy urządzeń szybowych.

W kopalni Mysłowice-Wesoła - należącej do Polskiej Grupy Górniczej - z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wyrobisk górniczych, które mówią o kontroli i ich częstości, wynikła konieczność oceny stanu technicznego wyrobisk kompleksu zbiornika nr 4.

Zgodnie z przepisami kopalnia jest zobowiązana do ich kontroli. Kopalniany Zespół ds. Tąpań i Obudowy pod przewodnictwem naczelnego inżyniera Zbigniewa Lewandowskiego, w składzie poszerzonym o rzeczoznawców Głównego Instytutu Górnictwa - specjalistów w dziedzinie doboru obudowy szybów i wlotów do szybów w zakładach górniczych - podjął decyzję o wnikliwej ocenie sytuacji. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom ratowników-alpinistów z kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.

Zbiornik numer 4 sercem kopalni - trzeba go kontrolować, by ocenić jego stan

Kopalnia Mysłowice-Wesoła od lat czynnie eksploatuje zbiornik nr 4 na poziomie 465 m oraz wyrobiska jego kompleksu, w skład którego wchodzą: komora nad zbiornikiem nr 4 na poziomie 465 m, przekop nadawczy na poziomie 465 m, zbiornik nr 4 na poziomie 465 m oraz komora pod zbiornikiem nr 4 na poziomie 465 m.

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, jest to zbiornik retencyjny zaprojektowany w 1982 roku i wykonany w oparciu o obowiązujące w tamtych czasach przepisy BHP. Przepisy te nie stawiały specjalnych wymogów odnośnie projektowania zbiorników retencyjnych, które weszły do praktyki górniczej w latach 60. ubiegłego stulecia.

Trzeba pamiętać, że zbiorniki retencyjne są jednymi z kluczowych wyrobisk zapewniających ciągłość odstawy urobku i funkcjonowania kopalni. Gromadzą kopalinę, stanowiąc bufor w całym układzie transportu pozwalający na optymalne wykorzystanie pracy urządzeń szybowych. Intensywna eksploatacja zbiorników wyrównawczych prowadzi często do uszkodzeń ich obudowy.

Zjawisko to wiąże się z dynamicznym oddziaływaniem przemieszczającego się wewnątrz zbiornika urobku. Szczególnie niekorzystna sytuacja występuje w przypadku skierowania spadającej strugi urobku z przesypu urządzeń transportowych na obmurze lub lej zsypny. Powstałe w ten sposób uszkodzenia mogą doprowadzić do długotrwałych awarii i poważnych strat związanych z koniecznością zatrzymania wydobycia.

Podziemne zbiorniki retencyjne - zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej - zlokalizowane są najczęściej w pobliżu głównych szybów wydobywczych. Mimo tak istotnego znaczenia dla ciągłości procesu produkcyjnego zbiorniki są stosunkowo rzadko kontrolowane. Jest to między innymi pochodna utrudnionego do nich dostępu.

Tymczasem właściwa ocena stanu technicznego zbiorników retencyjnych w połączeniu z odpowiednią naprawą ewentualnych uszkodzeń eliminuje możliwość wystąpienia poważnych awarii, skutkujących koniecznością czasowego wyłączenia ich z użytkowania.

Wspomniany wcześniej przyszybowy pionowy zbiornik nr 4 jest istotnym elementem systemu transportu urobku z oddziałów wydobywczych w kopalni Mysłowice-Wesoła.

Zbiornik wykonany jest w formie pionowego szybiku o głębokości około 40 m. Zasypywanie zbiornika wykonywane jest w sposób grawitacyjny z przenośnika taśmowego zabudowanego w komorze nad zbiornikiem nr 4 i swobodny spadek urobku.

Specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zajęli się oceną stanu zbiornika

- Obok kadry inżynieryjno-technicznej KWK Mysłowice-Wesoła, wspomaganej przez naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa, kluczową rolę w badaniach zbiornika wykonali ratownicy-alpiniści z kopalnianej stacji ratownictwa górniczego - mówi Adam Rozmus, dyrektor kopalni Mysłowice-Wesoła, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

- Korzystając z okazji, chciałbym złożyć wyrazy szczególnego uznania i szacunku naszym ratownikom: Ireneuszowi Furdzikowi, Robertowi Janickiemu, Marcinowi Kaszycy, Pawłowi Tchórzewskiemu oraz szefowi zespołu Markowi Rzezikowi. Jest to kolejny przykład mistrzowskich kwalifikacji naszych pracowników - dodaje Adam Rozmus.

W trakcie wykonywania kontroli zbiornika nr 4 z zastosowaniem kamery widoczne było uszkodzenie. Z powodu braku odpowiedniego oświetlenia kamery wykorzystywanej do kontroli obudowy niemożliwe było określenie głębokości wyżłobienia i podjęto decyzję o sprawdzeniu zbiornika z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego.

- W wyniku przeprowadzonych obserwacji kadry technicznej stwierdzono, że największa intensyfikacja spękań o znacznym rozwarciu znajduje się w części południowej na ociosie zachodnim komory nad zbiornikiem nr 4 - wyjaśnia naczelny inżynier kopalni Mysłowice-Wesoła Zbigniew Lewandowski, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

- W miejscu tym występują niewielkie ubytki i złuszczenia, oznaki korozji zaprawy oraz sieć spękań. Zaobserwowane spękania spowodowały naszą natychmiastową reakcję - dodaje Lewandowski.

Kopalniany Zespół ds. Tąpań i Obudowy po przeanalizowaniu sytuacji górniczo-geologicznej oraz zapoznaniu się z aktualnym stanem obudowy zasugerował podjęcie natychmiastowych działań. W celu zabezpieczenia spękanych ociosów zastosowano kotwienie poprzez zabudowę kotew strunowych. Zakotwiony został ocios zachodni (3 rzędy kotew w ilości 27 szt.) oraz ocios wschodni południowej (1 rząd kotew w ilości 8 szt.) części komory nad zbiornikiem 4. Ocios zachodni, jak i wschodni został zakotwiony poprzez zastosowanie kotew strunowych, wklejanych na ładunkach klejowych, zabudowanych poprzez zastosowanie podkładek 300x200x10 mm w celu zabezpieczenia obudowy wyrobiska.

Do określenia kontaktu obudowy żelbetowej z górotworem i określenia strefy spękań skał stropowych wykorzystano kamerę introskopową

Jak zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, do określenia kontaktu obudowy żelbetowej z górotworem i określenia strefy spękań skał stropowych wykorzystano kamerę introskopową. W celu wykonania badań zostały wywiercone otwory w trzech grupach (bazach) po trzy otwory na bazę.

Baza nr 1 zlokalizowana była w odległości 3,2 m od połączenia komory nad zbiornikiem nr 4 z przekopem taśmowym poz. 465 m, baza nr 2 w odległości 7,5 m, natomiast baza nr 3 w odległości 18,2 m od przekopu taśmowego poz. 465 m. W badaniu wykorzystano kamerę introskopową.

Ze względu na kluczowe wykorzystanie zbiorników na kopalni, będących swoistym ich sercem, ważna jest ich częsta kontrola. Zbiorniki, często budowane kilkadziesiąt lat temu, w naturalny sposób podlegają zużyciu. Przeoczenie wpływów działających na obmurza komór zbiorników, jak i samej obudowy ,,szybowej’’ zbiorników retencyjnych może powodować długotrwałe postoje kopalń, bowiem nie każda kopalnia jest w stanie przekierować urobek do innego zbiornika.

Kopalnie posiadające dwa zbiorniki przyszybowe w mniejszym stopniu są ograniczone na wypadek ich uszkodzenia niż te zaprojektowane z tylko jednym buforem węglowym.

Kopalnia Mysłowice-Wesoła powstała 1 stycznia 2007 roku z połączenia kopalń Mysłowice oraz Wesoła. Początki zorganizowanego górnictwa na terenie kopalni Mysłowice sięgają 1837 roku, a na terenie kopalni Wesoła roku 1914. Pod nazwą KWK Mysłowice kopalnia działała od 1951 roku a KWK Wesoła od 1952 roku.

W 1993 roku KWK Mysłowice i KWK Wesoła weszły w skład 11 kopalń tworzących Katowicki Holding Węglowy, natomiast od 1 kwietnia 2017 roku KWK Mysłowice-Wesoła weszła w skład Polskiej Grupy Górniczej. Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.