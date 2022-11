Zatrudnienie Ukraińców w polskich kopalniach nic nie da

Rząd kosztem 186 mln zł zwolnił z kopalń 2,2 tys. górników, a teraz kolejnych zamierza ściągać z Ukrainy. - To niewiele da - ocenia szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.





Ukraiński górnik uzyska w Polsce prawo do wykonywania zawodu pod ziemią bez wymogu zdania egzaminów i szkolenia, także na stanowiskach kierowniczych i w dozorze ruchu zakładów górniczych - informuje "Rzeczpospolita".

Rząd zamierza wprowadzić taki zapis w kolejnej nowelizacji specustawy o pomocy uchodźcom wojennym: uznać kwalifikacje obywateli Ukrainy do wykonywania górniczych zawodów regulowanych. Obecnie taką możliwość mają tylko górnicy z kopalń państw UE, Szwajcarii i z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).

Sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego zmieniła się diametralnie wraz z agresją Rosji na Ukrainę

Jak napisała "Rzeczpospolita", prawo geologiczne i górnicze wymaga, by osoby na stanowiskach kierowniczych w polskich kopalniach posiadały przygotowanie i doświadczenie zawodowe do wykonywania tych czynności. Kandydat musi przejść dwuetapowy egzamin z wiedzy w Wyższym Urzędzie Górniczym, być wykształconym inżynierem górnictwa i mieć trzyletnią praktykę na stanowisku kierownika lub zastępcy. Egzamin kosztuje 250 zł.

W uzasadnieniu do ustawy rząd wskazuje, że na mocy umowy społecznej z górnikami z 2021 roku i rozpoczęcia wygaszania kopalń w Polsce do 2049 roku wysłał na jednorazowe odprawy górnicze i wcześniejsze emerytury 2,2 tys. górników, których dziś brakuje w polskich kopalniach, co kosztowało budżet państwa 186 mln zł.

„Sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego zmieniła się diametralnie wraz z agresją Rosji na Ukrainę. Pracodawcy sektora górniczego sygnalizują pilną potrzebę uzupełnienia kadr górniczych o wykwalifikowanych pracowników, posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności w kierownictwie lub w dozorze ruchu zakładu górniczego” - zaznaczono w uzasadnieniu do projektu.

- To niewiele da, bowiem głównie brakuje u nas górników, którzy pracują przy wydobyciu węgla i niezbędne jest reanimowanie szkolnictwa zawodowego, które umożliwiłoby szybki nabór do zawodu - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80.

- Bez tego nie będzie zwiększenia wydobycia węgla. W moim odczuciu pracownicy z Ukrainy zasilą głównie spółki okołogórnicze, które cierpią na totalny brak pracowników. Potrzebne są zatem jak najszybsze decyzje dotyczące odbudowy szkolnictwa zawodowego w Polsce - dodaje Ziętek.

Może by tak zatrudnić tych wszystkich, którzy non-stop negowali w ostatnich latach funkcjonowanie kopalń

Według Wacława Czerkawskiego, przewodniczącego Rady OPZZ województwa śląskiego, rząd musi się wreszcie zdecydować, co będzie długofalowo działo się z naszym górnictwem.

- A może by tak zatrudnić tych wszystkich, którzy non-stop negowali w ostatnich latach funkcjonowanie kopalń i polskiego górnictwa - podkreśla Wacław Czerkawski w rozmowie z portalem WNP.PL.

- Trochę tych pseudoekspertów by się zebrało i chociaż jedną ścianę dałoby się obłożyć. A poważnie mówiąc, jeżeli zmieni się podejście do górnictwa i okaże się, że węgiel jest i będzie potrzebny, to chętni do pracy w kopalniach się znajdą. Ale to rząd musi wskazać, ze górnictwo będzie długookresowo rozwijane, a nie zwijane - podsumowuje Wacław Czerkawski.