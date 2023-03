Zbadali, jak gminy poradziły sobie ze sprzedażą węgla

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) przeprowadziła projekt badawczy mający na celu podsumowanie preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy w Polsce na rzecz gospodarstw domowych oraz zbadanie rynku dystrybucji węgla przez samorządy.

Warunki preferencyjnej sprzedaży węgla zostały określone w Ustawie z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W ramach badania - przeprowadzonego w dniach 16 stycznia do 16 lutego 2023 roku - rozesłano drogą mailową do wszystkich gmin w Polsce ankietę, w której poproszono gminy o udzielenie szeregu informacji dot. dystrybucji węgla przez samorządy na rzecz gospodarstw domowych.

W ramach badania wysłano ankietę do 2478 gmin w Polsce.

W ankiecie udział wzięło 1830 gmin (74 proc. wszystkich gmin w Polsce)

W podziale na województwa ilość wypełnionych ankiet przedstawia się następująco:

województwo dolnośląskie – 112 gmin na 169 wszystkich (66 proc.)

województwo kujawsko-pomorskie – 108 gmin na 144 wszystkich (75 proc.)

województwo lubelskie – 153 gmin na 213 wszystkich (72 proc.)

województwo lubuskie – 58 gmin na 82 wszystkich (71 proc.)

województwo łódzkie – 129 gmin na 177 wszystkich (73 proc.)

województwo małopolskie – 137 gmin na 182 wszystkich (75 proc.)

województwo mazowieckie – 209 gmin na 314 wszystkich (67 proc.)

województwo opolskie – 55 gmin na 71 wszystkich (77 proc.)

województwo podkarpackie – 121 gmin na 160 wszystkich (76 proc.)

województwo podlaskie – 89 gmin na 118 wszystkich (75 proc.)

województwo pomorskie – 93 gminy na 123 wszystkich (76 proc.)

województwo śląskie – 137 gmin na 167 wszystkich (82 proc.)

województwo świętokrzyskie – 73 gmin na 102 wszystkich (72 proc.)

województwo warmińsko-mazurskie – 88 gmin na 117 wszystkich (75 proc.)

województwo wielkopolskie – 159 gmin na 226 wszystkich (70 proc.)

województwo zachodnio-pomorskie – 80 gmin na 113 wszystkich (71 proc.)

Na pytania najchętniej odpowiedziały gminy z województwa śląskiego, gdzie ankietę wypełniło aż 82 proc. wszystkich gmin. Najmniej odpowiedzi (procentowo) spłynęło z województwa dolnośląskiego i mazowieckiego, gdzie ankietę wypełniło odpowiednio 66 proc. i 67 proc. gmin.

We wszystkich pozostałych województwach ankietę wypełniło od 70 proc. do 76 proc. gmin, co Izba uważa za bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę mailowy sposób komunikacji z gminami.

Na podstawie wszystkich 1830 odpowiedzi, które stanowią 74 proc. wszystkich gmin w Polsce uzyskano następujące wyniki naszego badania.

Do programu preferencyjnej sprzedaży węgla przystąpiło 1685 gmin (92 proc. spośród ankietowanych gmin).

Podmiotami wprowadzającymi węgiel do obrotu (zgodnie z ustawą) na terenie poszczególnych gmin były:

Na terenie 34 proc. gmin - Polska Grupa Górnicza SA

na terenie 31 proc. gmin - PGE Paliwa Sp. z o.o.

na terenie 20 proc. gmin - Węglokoks SA

na terenie 8 proc. gmin - Tauron Wydobycie SA (8 proc. gmin)

na terenie 4 proc. gmin - Lubelski Węgiel Bogdanka SA

na terenie 3 proc. gmin - Węglokoks Kraj SA

Spośród 1685 ankietowanych gmin, które przystąpiły do programu aż 1302 gminy (ponad 77 proc.) zleciło dystrybucję węgla innemu podmiotowi (np. składowi węgla).

211 gmin (12,5 proc.) prowadziło dystrybucję za pośrednictwem wewnętrznej jednostki organizacyjnej gminy

211 gmin (12,5 proc.) prowadziło dystrybucję za pośrednictwem wewnętrznej jednostki organizacyjnej gminy, 155 gmin (9,2 proc.) poprzez spółkę komunalną, a w przypadku 17 gmin (1 proc.) dystrybucję obsługiwała inna gmina na podstawie umowy zawartej między gminami.

Na pytanie „Po jakim czasie od ogłoszenia Gminy w BIP o przystąpieniu do programu został wydany pierwszy węgiel gospodarstwu domowemu?” ankietowane gminy odpowiedziały następująco:

13 proc. gmin – w czasie do 2 tygodni

41 proc. gmin - w czasie od 2 do 4 tygodni

36 proc. gmin – w czasie od 4 do 6 tygodni

8 proc. gmin – powyżej 6 tygodni

2 proc. gmin udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”

We wszystkich badanych przez nas gminach, które wypełniły ankietę pozytywnie zweryfikowano 851 938 wniosków o zakup węgla, na łączną ilość 1 199 588,324 ton węgla.

Zamówiono łącznie we wszystkich ankietowanych gminach 929 986,26 ton węgla, do gmin dostarczono 691 087,63 ton, z czego gospodarstwom domowym wydano 690 220,31 ton.

W 60 proc. przypadków zamówione ilości nie pokrywały się z dostarczonymi

Tylko w 40 proc. przypadków zamówione ilości węgla pokrywały się z dostarczonymi. W 60 proc. przypadków zamówione ilości nie pokrywały się z dostarczonymi, z czego w 25 proc. przypadków gminy wskazały, że przyczyna leżała po stronie podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu, w 17 proc. przypadków gminy wskazały na ogólną niewydolność systemu, jako 16 proc. przypadków gminy wskazały inny powód (np. awarię ładowarki, brak miejsca w składzie, brak odpowiedniego sortymentu itp.). Tylko w 1 proc. przypadków winnym był prywatny przedsiębiorca i w podobnym stopniu (1 proc.) gminy wskazały, że winne były one same.

W przypadku, gdy za dystrybucję węgla odpowiadał prywatny przedsiębiorca lub sąsiednia gmina, na pytanie „Czy prywatne przedsiębiorstwa (inne podmioty) lub gmina sąsiednia realizujące program w miejsce gminy otrzymały węgiel w ilości zgodniej z zamówioną dla mieszkańców?” 45 proc. gmin odpowiedziało „tak”, 18 proc. gmin wskazało odpowiedź „nie”, a 37 proc. gmin wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Na pytanie dotyczące reklamacji na węgiel zakupiony w ramach programu, z odpowiedzi udzielonych przez gminy wynika, że reklamacje pojawiły się tylko w 10 proc. ankietowanych gmin, z czego uznano 72 proc. reklamacji, a odrzucono 28 proc. reklamacji.

Uznane reklamacje dotyczyły mniej niż 1 proc. wszystkich transakcji.

Na pytanie „Jakim wynikiem finansowym zakończyła się realizacja zadania dystrybucji węgla przez gminę?” 34 proc. gmin wskazało, że zadanie zakończyło finansowym zyskiem, 9 proc. gmin wskazało na finansową stratę, a 57 proc. gmin uznało, że zadanie zakończono bez zysku lub straty.

Na pytanie „Czy gdyby w program sprzedaży preferencyjnej nie byłyby angażowane gminy tylko bezpośrednio prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą węgla, to realizacja programu przebiegłaby sprawniej?” 47 proc. gmin odpowiedziało twierdząco, z czego 27 proc. gmin odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 20 proc. gmin odpowiedziało „tak”. Przecząco odpowiedziało jedynie 8 proc. gmin, z czego 6 proc. gmin odpowiedziało „nie”, a 2 proc. gmin „zdecydowanie nie”. Pozostałe 45 proc. gmin wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Zapytano także o wpływ gmin i prywatnych przedsiębiorców na realizację programu.

Na pytanie „Czy prywatny przedsiębiorca lub gmina sąsiednia (który/a przystąpił/ła do programu) miał/ła wpływ na to, od którego podmiotu wprowadzającego otrzyma węgiel do dystrybucji?” – 59 proc. gmin odpowiedziało, że „nie”, 5 proc. gmin, że „tak”, a 36 proc. gmin, że „trudno powiedzieć”.

Na pytanie „ Czy przydzielone gminie sąsiedniej lub prywatnemu przedsiębiorcy (który/a przystąpił/ła do programu) ilości lub rodzaj węgla mogły być negocjowane/zmieniane?” – 33 proc. gmin odpowiedziało, że „tak, 21 proc. gmin, że „nie”, a 46 proc. gmin że „trudno powiedzieć”.

Na pytanie „Czy mieszkańcy otrzymali węgiel wtedy, kiedy go potrzebowali?” – 34 proc. gmin odpowiedziało twierdząco, 25 proc. gmin przecząco, a 41 proc. gmin wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Wśród przyczyn nieotrzymania przez mieszkańców węgla wtedy, gdy go potrzebowali wskazano brak węgla (33 proc. przypadków), ogólną niewydolność systemu (25 proc.), ograniczone możliwości realizacji dostaw (23 proc.), opóźnienia w wykonywaniu formalności związanych z programem (17 proc.) oraz „trudno powiedzieć” w 2 proc. przypadków.

Zapytano także o czas jaki upłynął od zamieszczenia przez gminę w BIP informacji o podmiocie, który będzie prowadził sprzedaż na terenie gminy, do wydania węgla pierwszemu gospodarstwu domowemu.

21 proc. gmin wskazało, że węgiel wydano w czasie krótszym niż 2 tygodnie, w 19 proc. gmin był to czas od 2-4 tygodni, w 16 proc. gmin trwało to od 4 do 6 tygodni, w 13 proc. gmin powyżej 6 tygodni, a w 3 proc. gmin węgiel nie został jeszcze wydany w momencie udzielania odpowiedzi na rozesłaną ankietę. 28 proc. gmin nie udzieliło precyzyjnej odpowiedzi wybierając opcję „trudno powiedzieć”.

W 64 proc. przypadków mieszkańcy byli zadowoleni z jakości

Na pytanie o zadowolenie mieszkańców gmin z jakości węgla gminy odpowiedziały, że w 64 proc. przypadków mieszkańcy byli zadowoleni z jakości, w 32 proc. przypadków wybrano odpowiedź ”trudno powiedzieć”, a w 4 proc. przypadków wskazano, że mieszkańcy nie byli zadowoleni z jakości.

Wśród przyczyn niezadowolenia przeważało subiektywne odczucie kupującego (36 proc.) oraz uziarnienie niezgodne z deklarowanym (30 proc. przypadków). W 10 proc. przypadków wskazano na negatywny wpływ na instalację grzewczą, w 9 proc. przypadków wskazano na parametry fizykochemiczne węgla niezgodne z deklarowanymi, a w 15 proc. przypadków wskazano na inne powody.

W ankiecie zbadano także o średnią cenę węgla, który dystrybuowały gminy i była ona następująca:

Miał węglowy: 1 858,62 zł

Sortyment groszek: 1 904,14 zł

Sortyment orzech: 1 903,94 zł

Sortyment kostka: 1 917,67 zł

Na samym końcu naszej ankiety zapytano „Czy cel programu w postaci zapewnienia gospodarstwom domowym węgla na sezon grzewczy 2022/2023 Został osiągnięty?”.

Twierdząco na to pytanie odpowiedziało niespełna połowa gmin (46 proc.). Wśród pozostałych gmin 19 proc. gmin odpowiedziało przecząco, a 35 proc. gmin wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.