Zbigniew Ziobro chce namieszać w planach Unii dotyczących węgla

Przygotowałem skargi do Trybunału Konstytucyjnego, które kwestionują Fit for 55 - zaznacza Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

- Wierzymy, że zdrowy rozsądek będzie coraz bardziej trafiał do świadomości ogromnej większości Polaków, którzy nie byli świadomi (konsekwencji pakietu Fit for 55 - dop.red.), bo jakiś pakiet klimatyczno-energetyczny. Ludzie tym nie żyją, ludzie mają swoje problemy - mówił Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny 8 maja w kopalni Mysłowice-Wesoła, gdzie spotkał się z przedstawicielami związku zawodowego Sierpień 80.

- Nie zdawali sobie sprawy, jak to się przekłada na codzienne życie. A wzrost cen prądu coraz bardziej uderza. Coraz bardziej trafia do świadomości naszych rodaków. I to będzie dawało nam siłę. Dlatego się organizujemy, dlatego nazwaliśmy się Suwerenna Polska i chcemy w przyszłym Sejmie mieć większą reprezentację, która skutecznie będzie mogła blokować te rozwiązania - podkreślał Ziobro.

Ziobro: będę chciał trochę tutaj namieszać w tych planach eurokratów i Unii Europejskiej

- Co więcej, może ujawnię teraz swoje plany, o czym jeszcze nie mówiłem wcześniej i szerzej publicznie - zaznaczył Zbigniew Ziobro.

- Jeszcze teraz, jako prokurator generalny, będę chciał trochę tutaj namieszać w tych planach eurokratów i Unii Europejskiej. Mianowicie przygotowałem skargi do Trybunału Konstytucyjnego, które kwestionują Fit for 55. Kwestionują w ogóle sam ETS jako sprzeczne z naszą Konstytucją. To już jest gotowe, ten wniosek jest zrobiony. On czeka tylko na właściwy moment, bo w polityce trzeba też “rozumieć timing”. I tak to złożyć, żeby to wszystko nie zostało wyrzucone do kosza. Więc na pewno to zostanie zrobione. Ale najważniejsze docelowo to jest budowa naszej wspólnej siły, byśmy mogli skutecznie to wszystko odwrócić - zaznaczył Zbigniew Ziobro.

Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak ważna jest suwerenność energetyczna

Ziobro w trakcie spotkania wskazywał, że agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak ważna jest suwerenność energetyczna. Przypominał, że Polska dysponuje olbrzymimi zasobami węgla kamiennego i brunatnego, które należy wykorzystać. Inwestycje w nowoczesne kopalnie to tania energia i bezpieczeństwo dla Polaków.

Podczas spotkania wskazywano, że w ramach spekulacyjnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS) w zeszłym roku polskie przedsiębiorstwa musiały zapłacić 33 miliardy złotych dodatkowych opłat. W tym roku unijny podatek wyniesie jeszcze więcej, bo aż 40 miliardów.