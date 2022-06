Zbliżające się ubóstwo energetyczne ośmieszy doktryny antywęglowe

Świat ponownie przekroczy poziom 8 mld ton wydobycia węgla w tym roku. A jeżeli zauważyć dzisiejszy rekordowy poziom cen węgla energetycznego 400 dolarów za tonę, to ci, którzy go wydobywają, zarobią niewyobrażalne pieniądze. A ci, którzy muszą go kupować, stracą niewyobrażalne pieniądze - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Zbliżające się ubóstwo energetyczne i poczucie odpowiedzialności wielu krajów, zwłaszcza pozaeuropejskich, ośmieszy doktryny antywęglowe uparcie lansowane przez urzędników i aktywistów Unii Europejskiej - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Jeszcze kilka miesięcy i zwłaszcza w Polsce nikt nie będzie liczył stężeń dwutlenku węgla w powietrzu, a będzie obserwował z przerażeniem termometry. Oczywiście nie jest to czas na polemikę z kimkolwiek, bowiem argumentów polemicznych dostarczy rzeczywistość. I szkoda czasu i naszych nerwów na to, aby spierać się z marzycielami - zaznacza Jerzy Markowski.

Jednocześnie wskazuje, że na horyzoncie jawi się nam kryzys energetyczny.

- Nie ma co już martwić się światem, ale w Polsce my górnicy powinniśmy wesprzeć argumentami merytorycznymi i fachowymi te siły polityczne w kraju, które mają już dziś wyobrażenie o zbliżającym się kryzysie energetycznym a zwłaszcza niedostatku węgla dla celów grzewczych - podsumowuje Jerzy Markowski.

