Zbyt małe wydobycie kluczowych metali storpeduje transformację energetyczną

Według firmy doradczej McKinsey & Company pojawiające się luki w dostawach pierwiastków ziem rzadkich, litu, niklu, grafitu, kobaltu, boru i miedzi mogą prowadzić do wyższych cen i niestabilności rynku, utrudniając osiągnięcie celów w zakresie emisji.

Z nowego raportu wynika, że ​​rosnący popyt na metale i minerały niezbędny do ograniczenia globalnych emisji, w połączeniu z niskimi cenami towarów zmuszającymi inwestorów i firmy wydobywcze do cięć wydatków, spowodują poważne niedobory kluczowych elementów światowej transformacji energetycznej.

Aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie nie większym niż 1,5°C, zgodnie z planem zawartym w porozumieniu paryskim w 2015 roku, emisje muszą zostać zredukowane o 45 proc. do 2030 roku i osiągnąć zerową wartość netto do 2050 roku.

Analiza opublikowana 27 września przewiduje niedobory niektórych metali ziem rzadkich i minerałów niezbędnych dla odnawialnych źródeł energii, sieci energetycznych i akumulatorów pojazdów elektrycznych - na poziomie od 20 do 50 proc. Jak zaznaczono w Mining.com - przesłanie jest jasne: świat potrzebuje wydobycia.

Przewiduje się, że do roku 2030 same akumulatory i ładowarki pojazdów elektrycznych mogą zużyć ponad 50 proc. wszystkich dostępnych zasobów kobaltu i pierwiastków ziem rzadkich oraz 36 proc. zasobów niklu. Zatem liczba około 500 działających obecnie kopalń kobaltu, miedzi, litu i niklu będzie musiała wzrosnąć do prawie 900, aby móc zaspokoić popyt na baterie.

W raporcie McKinsey podkreślono, że ​​do 2040 roku recykling może stanowić jedynie 10 proc. dostaw minerałów takich, jak miedź, lit i nikiel, a potencjalne materiały zastępcze wciąż dopiero są opracowywane.

McKinsey sugeruje, że duże firmy energetyczne mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu niedoborów w łańcuchu dostaw odnawialnych źródeł energii u źródła - rozszerzając swoją działalność na metale i minerały. Wyjściem byłoby też prefinansowanie mniejszych kopalń i pomoc producentom w uzyskaniu dostępu do rynków. Z kolei producenci metali i minerałów mogliby zachęcać do zawierania długoterminowych umów na dostawy w celu prefinansowania projektów.