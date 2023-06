Zbyt mało kopalń ważnego surowca. Ceny mogą wystrzelić

Świat stoi w obliczu kryzysu podaży miedzi, bowiem nie buduje się wystarczającej liczby kopalń w celu zaspokojenia przyszłego popytu. A ten będzie się zwiększał, ponieważ surowiec ten jest niezbędny chociażby w silnikach i akumulatorach pojazdów elektrycznych.

Miedź jest niezbędna w silnikach i akumulatorach pojazdów elektrycznych, a także w okablowaniu i transformatorach do budowy ogólnokrajowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie.

Ceny tego surowca mogą eksplodować i wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie.

Inwestor górniczy Robert Friedland powiedział Bloomberg TV, że przemysł wydobywczy nie zwiększa podaży miedzi przed przyspieszającym popytem. Wskazał również, że złoża stają się coraz droższe i trudniejsze do znalezienia. Przy tym finansowanie jest ograniczone, a gospodarki muszą przygotować się na rosnące znaczenie przemysłu wydobywczego w procesie transformacji energetycznej.

Friedland, który jest założycielem firmy wydobywczej Ivanhoe Mines, ostrzegł, że ceny miedzi mogą eksplodować i wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie. Jego zdaniem świat stoi w obliczu kryzysu podaży miedzi, bowiem nie buduje się wystarczającej liczby kopalń, żeby zaspokoić przyszły popyt. Ivanhoe posiada kopalnie w RPA i Demokratycznej Republice Konga.

Według niedawnego raportu S&P Global pojazdy elektryczne wymagają dwa razy więcej miedzi niż pojazdy z silnikiem spalinowym. W raporcie wskazano, że popyt na miedź podwoi się do 50 000 000 ton rocznie do 2035 roku, czyli będzie to więcej niż miedź zużywana na całym świecie w latach 1900-2021.

Długoterminowy pogląd Friedlanda na wyższe ceny miedzi jest wspierany przez wysiłki na rzecz dekarbonizacji, rosnący popyt w Chinach, a także w Indiach, czy też modernizację sił zbrojnych po wojnie na Ukrainie.

Friedland wskazał, że rynek jeszcze nie zdał sobie sprawy z olbrzymiego znaczenia miedzi i tego, jak jest niezbędna ona w działaniach na rzecz dekarbonizacji. Zaznaczył również, że istnieją niskie fizyczne zapasy miedzi. Zwrócił również uwagę na to, że niedawne przejęcia kopalń po wysokich cenach wskazują, że przemysł wydobywczy zdaje sobie sprawę, że ceny metalu idą w górę. Powiedział też, że zaostrzenie sytuacji na rynku miedzi może spowodować wzrost cen, podobnie jak innych towarów w ostatnich latach.

- Kiedy potrzebne są metale, ceny szaleją i nikt nie chce ich sprzedać - wskazywał. - Wchodzimy w taką sytuację - ocenił.

Miedź ze względu na swoją znakomitą przewodność elektryczną oraz cieplną jest wykorzystywana między innymi w budownictwie (rurociągi, oświetlenie, klimatyzatory, dachy), a także w sektorze elektrycznym i energetycznym czy w telekomunikacji. Ma ona również zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Samochody z napędem elektrycznym zawierają nawet cztery razy więcej miedzi niż auta z silnikiem spalinowym.