Zbyt szybkie odejście od węgla wpędzi nas w tarapaty. Czas bić na alarm

Zbyt gwałtowna lub całkowita eliminacja paliw konwencjonalnych jest niebezpieczna. Stąd trzeba zagwarantować rozwiązania zapewniające dostawę energii w przypadku braku możliwości wystarczającej produkcji energii z OZE.

Działania związane z transformacją energetyczną, szczególnie w dobie kryzysu energetycznego powinny być wprowadzane nad wyraz ostrożnie i stopniowo.

Działania zbyt gwałtowne mogą być ze szkodą dla społeczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Dopóki będziemy wytwarzali energię w oparciu o istniejące elektrownie i ciepłownie, dopóty węgiel jako nośnik energii będzie potrzebny.

Większość energii wytwarzamy z węgla i dobrze byłoby, aby to był nasz węgiel

Istotne jest, czy węgiel będzie z polskich kopalń, czy też będzie pochodził z odległych rejonów świata, powodując uzależnienie gospodarki od czynników, na który mamy mocno ograniczony wpływ.

- Obecnie większość energii wytwarzamy z węgla i dobrze byłoby, aby to był nasz węgiel - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

Polska niestety traci bezpieczeństwo energetyczne. A przecież od dostaw energii i jej cen zależy przemysł i gospodarka. W branży górniczej często pada ostatnio postulat, że należy zmierzać w kierunku zwiększenia wydobycia w rodzimych kopalniach. Nie widać jednak w tej mierze woli politycznej.

Realia kryzysu energetycznego oraz wpychanie coraz szerszych mas społecznych w szpony ubóstwa energetycznego ośmieszają tylko doktryny antywęglowe lansowane przez urzędników UE. Trzeba bić na alarm.

- Energii elektrycznej będzie w Polsce brakowało po roku 2025 w wymiarze ponad 600 godzin rocznie. To oznaczałoby brak energii elektrycznej przez jeden miesiąc w ciągu roku - podkreślił w rozmowie z WNP.PL prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej, ekspert ds. energetyki.

Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła uwarunkowania gospodarcze w Europie, co jest zwłaszcza widoczne w dziedzinie surowców energetycznych. W UE demontowany będzie przemysł w imię ratowania klimatu. Koszty takiej polityki mogą być coraz mniej akceptowalne dla przeciętnych obywateli. Coraz więcej osób wpada u nas w szpony ubóstwa energetycznego.

Do tempa wprowadzania nowych źródeł wytwarzania musi być dostosowany program wycofywania z eksploatacji bloków węglowych

Wiadomo, że jeżeli nie wytworzymy u nas energii z węgla, to musimy wytworzyć ją dzięki alternatywnym źródłom. Jednak ich nie mamy, a uruchomienie w Polsce bloków jądrowych to odległa i w dalszym ciągu niepewna perspektywa.

- Z tych planów budowy w Polsce elektrowni jądrowych niewiele będzie. A te ruchy wokół tego tematu to raczej gra pozorów - ocenił w rozmowie z WNP.PL prof. Władysław Mielczarski. - To takie „gonienie króliczka”. Przykładowo w gminie Choczewo miałaby powstać elektrownia jądrowa, jednak taka elektrownia potrzebuje olbrzymich ilości wody do chłodzenia, a Bałtyk jest płytki. Nie wiadomo, jak taki system chłodzenia mógłby działać i jaki byłby jego wpływ na mały i płytki akwen. Działania w zakresie budowy elektrowni jądrowych należałoby zacząć od tego typu analiz - podkreślił prof. Mielczarski.

Do tempa wprowadzania nowych źródeł wytwarzania musi być dostosowany program wycofywania z eksploatacji bloków węglowych. Tak, aby pozostały one w potencjale i na czas konieczny dla zabezpieczenia systemu elektroenergetycznego w niezbędną moc gwarantowaną i sterowalną.

- Teraz jest tak, że nie tylko zima powoduje wzrost zapotrzebowania na energię, ale również i lato - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - To wtedy ludzie załączają klimatyzatory i wentylatory. Niski poziom wód przełoży się na brak wody do schładzania reaktorów atomowych. A to z kolei spowoduje zmniejszenie podaży energii elektrycznej z energetyki jądrowej - zauważa Jerzy Markowski.