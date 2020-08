ZE PAK przymierza się do zwolnień grupowych

ZE PAK, należący do Zygmunta Solorza poinformował, że rozpoczął procedurę konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. Zwolnienia mają objąć maksymalnie nieco ponad 200 pracowników PAK KWB Konin i PAK Górnictwo.

- Na przestrzeni ostatnich 30 miesięcy wycofaniu z eksploatacji w ZE PAK SA uległo łącznie 1293 MW mocy węglowych, składa się na to 600 MW w elektrowni Adamów, łącznie 600 MW w elektrowni Pątnów oraz 93 MW w elektrowni Konin – pisała spółka w czerwcu.W ostatnim raporcie rocznym ZE PAK jasno dawał do zrozumienia, że czas na zmianę profili działalności.- Przed spółkami działającymi w branży węglowej stoi cała masa wyzwań dotyczących przyszłej działalności oraz ryzyk związanych m.in. ze stale zaostrzającą się ogólnie rozumianą polityką klimatyczną, zmniejszającą się skalą działalności oraz wahaniami relacji cen energii elektrycznej do cen uprawnień do emisji CO2. Bez wątpienia dotychczasowy model działalności spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych będzie musiał ulec przekształceniu w kierunku niskoemisyjnych technologii wytwarzania. Niewiadomą pozostaje jedynie tempo tego procesu – czytamy w raporcie rocznym.- Zarząd, będąc świadomym wyzwań związanych z dotychczasowym modelem działalności, podejmuje kroki w kierunku zmniejszenie zależności spółki i pozostałych spółek w Grupie od wysokoemisyjnych technologii. Jednak wzrastające koszty działalności, znaczące wahania poziomu uprawnień do emisji CO2, poziom zadłużenia krótkoterminowego oraz niepewność dotycząca regulacji rynkowych determinujących ceny wytwarzanej energii oraz uzyskiwanych certyfikatów, wpływają na niepewność realizacji planów przyjętych przez zarząd – czytamy również.ZE PAK przestawia swoje moce wytwórcze na inne paliwa. Typowym przykładem transformacji energetycznej w Grupie jest Elektrownia Konin, w której obecnie eksploatowany jest blok biomasowy o mocy 50 MW, a która zostanie wkrótce powiększona o kolejną jednostkę biomasową o podobnej mocy. Do spalania biomasy przystosowane zostaną po części urządzenia wykorzystywane niegdyś do spalania węgla. Tym samym, elektrownia w Koninie stanie się pierwszą w kraju elektrownią węglową przekształconą na biomasową.W elektrowni Konin planowana jest również instalacja elektrolizera w celu produkcji wodoru. Wodór będzie produkowany w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Podstawowym źródłem energii dla tej instalacji będzie blok biomasowy co pozwoli na produkcję tzw. „zielonego wodoru”.ZE PAK prowadzi również prace związane z projektem farmy fotowoltaicznej o mocy 70MWp, która ma zostać zlokalizowana na terenach wykorzystywanych wcześniej w działalności górniczej.Rok temu, w sierpniu 2019 roku większościowy właściciel ZE PAK Zygmunt Solorz stworzył stowarzyszenie Program Czysta Polska, które miało prowadzić działalność proekologiczną. Miliarder zapowiedział wówczas, że działania rozpocznie od swoich spółek (oprócz ZE PAK, to także, Netia, Cyfrowy Polsat, Polkomtel) i działania podejmowane przez ZE PAK potwierdzają, że powolna zielona transformacja spółek Zygmunta Solorza już się rozpoczęła.