Żeby ograniczyć import węgla, musielibyśmy mieć jedną Bogdankę więcej

Polska energetyka jeszcze długo będzie korzystać z węgla, natomiast zgodnie z umową społeczną, podpisaną w maju 2021 roku między rządem a górniczymi związkami, mamy odejść od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku. Skoro głównym zadaniem będzie stopniowa redukcja mocy wydobywczych, to wiadome jest, że niedobory surowca trzeba będzie pokrywać węglem z importu.

Potrzeba czasu i pieniędzy

- Import węgla do Polski za 9 miesięcy 2021 roku wyniósł 9,6 mln ton, zatem za cały 2021 rok poziom importu będzie zbliżony do tego z roku 2020, kiedy zaimportowano do Polski 12,82 mln ton węgla - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Obecnie argumentem za ograniczeniem importu jest to, że trzeba za węgiel importowany płacić znacznie więcej. Natomiast skutkuje to tym, że energetyka praktycznie nie posiada zapasów. Ten import będzie więc musiał wzrosnąć, bo nie ma odpowiedniej podaży węgla z krajowych kopalń. Żeby pokryć deficyt węgla w Polsce, trzeba by mieć jedną Bogdankę więcej albo ze cztery śląskie kopalnie więcej przy ich wydobyciu rocznym w wysokości około 3 mln ton węgla. Wystarczyło nie likwidować kopalń Krupiński i Makoszowy i już mielibyśmy co najmniej połowę potrzebnego nam węgla, który kupujemy z importu - konkluduje Jerzy Markowski.W 2019 roku sprowadzono do Polski 16,7 mln ton węgla. Z kolei import węgla do Polski w 2020 roku wyniósł 12,82 mln ton. W tym z Rosji sprowadzono 9,44 mln ton surowca, z Australii 1,05 mln ton, z Kolumbii 0,90 mln ton, z Kazachstanu 0,84 mln ton, z USA 0,27 mln ton, z Mozambiku 0,21 mln ton oraz mniejsze ilości z Czech (78 tys. ton), natomiast z innych kierunków zaimportowano około 25 tys. ton. Na krajowym rynku brakuje surowca o wybranych parametrach, dotyczy to między innymi niektórych węgli koksowych. Niemal cały surowiec importowany z Australii i Mozambiku stanowił w 2020 roku właśnie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali.- Jedynym sposobem na ograniczenie importu węgla jest zwiększenie wydobycia w Polsce - zaznacza Jerzy Markowski. - Jednak skoro deklaracje rządu są zdecydowanie takie, żeby redukować wydobycie węgla kamiennego energetycznego do roku 2049, co zostało zaakceptowane przez górnicze związki zawodowe, to alternatywą może być wyłącznie zgoda na inwestycje prywatne, w tym zagraniczne, w Polsce. Oczywiście za pieniądze i na ryzyko inwestorów - dodaje Markowski.Takie spółki, jak choćby Polska Grupa Górnicza, będą się bowiem koncentrować na redukowaniu wydobycia węgla, zatem trudno liczyć, że miałyby one zwiększać wydobycie.- Warto pozwolić zrealizować procedowane obecnie inwestycje w górnictwie węgla kamiennego także po to, aby stworzyć miejsca pracy w Polsce i mieć na wyciągnięcie ręki węgiel wydobywany na miejscu, w oparciu o rządowe koncesje, a nie ryzykować wstrzymaniem dostaw węgla z importu z krajów, z których dostawy te mogą okazać się niestabilne - dodaje Markowski.Chodzi tutaj między innymi o Rosję, która obecnie koncentruje się na eksporcie węgla głównie na rynki azjatyckie, w tym do Chin.- Natomiast podstawowym argumentem społecznym jest fakt, że importując około 12 mln ton węgla do Polski rocznie, polscy podatnicy utrzymują poza granicami kraju około 25 tys. miejsc pracy w górnictwie - podkreśla Jerzy Markowski.Polskie kopalnie - poza tym, że są nastawione na stopniową redukcję wydobycia - nie mają możliwości szybkiego zwiększenia wydobycia węgla. To wymagałoby bowiem znaczących środków na inwestycje oraz czasu. W razie potrzeby pozostaje zatem import, głównie z Rosji. Przyjęto u nas plan likwidacji sektora węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku, a w międzyczasie założono stopniowe zmniejszenie podaży surowca.- Czy możemy wyprodukować więcej? Tak, ale na to potrzeba ok. 0,5 mld zł w inwestycjach w nowe ściany oraz czasu, około 1,5-2 lat - wskazuje Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności. - Ale czy dostaniemy gwarancję, że za ten czas węgiel zostanie odebrany z kopalń? Wydawało nam się, że podpisanie długoterminowych kontraktów z energetyką gwarantowało nam odpowiednie ceny. Okazało się, że tak nie jest. Kiedy ceny na świecie były niskie, energetyka kontraktowała sobie węgiel z Rosji i z Kolumbii, a nasz leżał na zwałach. Dzisiaj, gdy zwały są wyczyszczone, nagle wszyscy żądają węgla - zaznacza Hutek.Trzeba pamiętać, że sektor wydobywczy jest jednym z najbardziej kapitałochłonnych. Wielkość wydobycia to więc kwestia nakładów i czasu. Stąd w Polsce jedyną opcją pozostanie import węgla, który będzie w coraz to większym stopniu uzupełnieniem dla krajowego, kurczącego się z roku na rok wydobycia. Ani to korzystne ekonomicznie, ani też z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego kraju.Zobacz także: Polityczny związek rządu z górniczymi związkami nie wymusił większej efektywności w górnictwie