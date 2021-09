Żeby wymienić węgiel, trzeba wybudować gigawaty innych źródeł

Do roku 2049 mamy w Polsce zakończyć wydobycie węgla kamiennego energetycznego. Czy proces ten uda się przeprowadzić bez większych turbulencji? - Główną zaletą programu jest to, że dostarcza on informacji pracownikom, do kiedy będą pracować i jak mają ułożyć swoje kariery i pracę zawodową - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.