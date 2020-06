ZG Brzeszcze zamontuje dodatkowe silniki do produkcji prądu i ciepła z metanu

W trzecim kwartale br. przewidywane jest rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy montażu w zakładzie górniczym Brzeszcze z grupy Tauron dwóch instalacji kogeneracyjnych o mocy 2,7 megawata każda do produkcji prądu i ciepła z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni.

Aby zwiększyć gospodarcze wykorzystanie metanu, do obecnie budowanych dwóch silników gazowych planuje się dołączyć dwa kolejne, co docelowo pozwoliłoby na funkcjonowanie czterech silników gazowych o łącznej mocy 11 MW.

Na razie, w 2021 r. rozpocznie pracę zabudowana na terenie ZG Brzeszcze instalacja, w skład której wejdą dwa silniki.

Obecnie trwają uzgodnienia projektowe inwestycji, a rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przewiduje się na III kw. br. - powiedział prezes Tauronu Wydobycie Tomasz Cudny.

Poinformował o tym w poniedziałkowym komunikacie Tauron, potwierdzając też wcześniejszą informację, że instalacja w Brzeszczach, w skład której wejdą dwa silniki, rozpocznie pracę w 2021 r. Koncern ponadto zasygnalizował plany budowy dwóch kolejnych silników.

Jak przypomniano w poniedziałkowej informacji Tauronu, eksploatacja węgla kamiennego w kopalni Brzeszcze jest prowadzona w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. Metan ze złóż w ponad 50 proc. jest ujmowany przez system rurociągów i stację odmetanowania na powierzchni; pozostała część jest odprowadzana przez szyby wentylacyjne.

Pozyskany metan jest sprzedawany (w 2019 r. sprzedaż kształtowała się na poziomie 34 mln m sześc. metanu). Aby zwiększyć gospodarcze wykorzystanie metanu, do obecnie budowanych dwóch silników gazowych planuje się dołączyć dwa kolejne, co docelowo pozwoliłoby na funkcjonowanie czterech silników gazowych o łącznej mocy 11 MW.

Na razie, w 2021 r. rozpocznie pracę zabudowana na terenie ZG Brzeszcze instalacja, w skład której wejdą dwa silniki. "Obecnie trwają uzgodnienia projektowe inwestycji, a rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przewiduje się na III kw. br." - powiedział cytowany w informacji koncernu prezes Tauronu Wydobycie Tomasz Cudny.

"Nowe instalacje kogeneracyjne przyczynią się do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla, ale również do zwiększenia udziału grupy Tauron w Rynku Mocy" - dodał Cudny.

Spółka podkreśliła, że długookresowe prognozy metanowości eksploatowanych pokładów ZG Brzeszcze wskazują na znaczące zwiększenie ilości i ustabilizowanie składu pozyskiwanego gazu. Według wcześniejszych informacji spółki projektowany przychód z powstającej instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1, to ok. 19 mln zł w okresie 17 lat.

Inwestycje będą też miały przełożenie na poprawę środowiska. Zagospodarowanie większej ilości gazu z odmetanowania pozwoli na ograniczenie wpływu na środowisko naturalne i obniży koszty związane z emisją metanu do atmosfery.

Realizacja projektu wpisuje się ponadto w założenia Strategicznej Agendy Badawczej grupy Tauron - koncern nabywa bowiem nowe kompetencje w zakresie budowy i obsługi kogeneracyjnych źródeł gazowych. Inwestycję realizuje spółka Magenta z grupy Tauron.

W Brzeszczach zakończono już inwestycję umożliwiającą produkcję ciepła do celów grzewczych oraz do chłodzenia podziemnych wyrobisk. Energooszczędna stacja produkująca sprężone powietrze zasila wiele urządzeń, poprawiających bezpieczeństwo i ułatwiających pracę załogi. Stacja jest wyposażona w układ odbioru ciepła ze sprężonego powietrza.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Należący do Grupy Tauron Wydobycie to jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. Posiada zakłady górnicze Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. Spółka dysponuje ok. 31 proc. zasobów bilansowych węgli energetycznych czynnych złóż w kraju oraz 10 proc. udział w krajowym rynku sprzedaży węgla. Rocznie wydobywa ok. 6 mln ton węgla.