Zielona transformacja przestała być racjonalnym kierunkiem

- Mogę powiedzieć, że od strony węgla krajowego postanowiliśmy już jakiś czas temu zwiększyć wydobycie, przynajmniej czasowo do czasu zakończenia tego kryzysu węglowego. Natomiast nie widać końca tego kryzysu - mówi WNP.PL Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych.

Z Piotrem Pyzikiem, wiceministrem aktywów państwowych, w naszym nagraniu wideo rozmawiamy między innymi o tym, czy nie zabraknie nam węgla i o tym, czy należy w Polsce zainwestować długookresowo w zwiększenie wydobycia.

Rozmawiamy też o tym, czy będą u nas budowane nowe kopalnie i czy trzeba teraz negocjować z Komisją Europejską nowy program dla górnictwa w Polsce, zważywszy na pogłębiający się kryzys energetyczny oraz wojnę na Ukrainie.

- Dążenie Komisji Europejskiej do, moim zdaniem, mało racjonalnych rozwiązań, zwanych tą zieloną transformacją na dzień dzisiejszy jest trudne do przyjęcia - twierdzi Piotr Pyzik.

Piotr Pyzik wskazuje, że nie możemy robić inwestycji tylko i wyłącznie po to, żeby 2-3 lata przetrwać w czasie kryzysu energetycznego nie patrząc na koszty. - Jeżeli chodzi o węgiel, to sądzę, że go nie zabraknie - zaznacza Piotr Pyzik.

I podkreśla, że musimy myśleć już o kolejnych latach, aby się przygotować do kolejnych sezonów grzewczych.

Nie może być sytuacji, żeby sieroty po węglu z Rosji zostały bez surowca

- Z drugiej strony mamy też kwestię importu węgla, za co odpowiada minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. I dostępność tego węgla jest - mówi portalowi WNP.PL Piotr Pyzik.

- Natomiast ten węgiel jest różnej jakości. Trafia on do naszych portów, zaczyna się dystrybucja tego węgla z polskich portów w głąb kraju. No i mamy tutaj dwa problemy. Pierwszym jest dystrybucja tego węgla w kraju, bo to jest przedsięwzięcie naprawdę takie, że nie pamiętam, żeby wcześniej była tak duża operacja logistyczna w naszym kraju przeprowadzana. A z drugiej strony jest kwestia cen dla odbiorców końcowych - zaznacza Piotr Pyzik.

I zwraca uwagę na to, że tych problemów jest więcej.

- Mówimy tutaj bowiem o kwestiach dotyczących dostępności węgla dla odbiorców indywidualnych, o dostępności węgla dla zakładów energetycznych, czyli elektrowni, bo priorytetem jest oczywiście to, żeby nie zabrakło prądu - ocenia Piotr Pyzik.

- Ale też nie może być sytuacji, żeby ci drobni odbiorcy - przepraszam, że tak to nazwę - sieroty po węglu rosyjskim pozostały bez węgla. A to są drobni przedsiębiorcy. Ale nie tylko, bo to są ciepłownie duże i małe. To są rolnicy, którzy uprawiają warzywa czy kwiaty. Ale przede wszystkim są indywidualni odbiorcy, którzy używają pieców węglowych różnych kategorii - dodaje Piotr Pyzik.

- Jeżeli chodzi o węgiel, to sądzę, że go nie zabraknie. Jest kwestia jakości węgla, który do nas trafia, bo po przesianiu mamy różne ilości węgla grubego, na którym nam najbardziej zależy. Czyli tego węgla, który by się najbardziej przydał dla indywidualnych odbiorców - podkreśla Piotr Pyzik.

- Wydaje się, że ta ilość węgla, którą resort klimatu zamówił poza granicami naszego kraju, jest wystarczająca. Mam nadzieję, że nasze górnictwo też stanie na wysokości zadania i że uzupełnimy te wszystkie luki. Myślę, że tego węgla powinno być dość. I mam nadzieję, że ten sezon pozwoli nam przygotować się do następnych sezonów grzewczych, bo już widzimy, że wojna na Ukrainie nie skończy się w krótkim czasie. Bóg jeden wie, kiedy, czy mówimy o dwóch, trzech latach, czy mówimy na przykład o okresie pięciu lat. W każdym razie my musimy być przygotowani nie tylko na ten sezon, ale też na następne i to czynimy - zapewnia Piotr Pyzik.

Wiceminister wprost chwali rozsądny i racjonalny ruch związkowców

Przedstawiciele górniczych związków postulują, żeby rząd przedstawił plany inwestycyjne w rodzimym górnictwie na najbliższych 15 lat. Wskazują przy tym, że 15 lat to taka perspektywa czasowa, w której ewentualne inwestycje w nowe złoża miałyby szansę się zwrócić, bowiem 6-7 lat trwałoby zasypywanie niedoborów po rosyjskim węglu, natomiast kolejne 7-8 lat musiałoby to wszystko funkcjonować, aby się spłaciło.

Twierdzą oni, że doraźne zwiększenie wydobycia w ciągu najbliższych dwóch lat doprowadzi tylko do tego, że skróci się jedynie funkcjonowanie kopalń, na co związki nie chcą się zgodzić. Pytamy zatem Piotra Pyzika o ten związkowy postulat.

- To bardzo rozsądny i racjonalny ruch, mówię tu o postulacie związków zawodowych - zaznacza wiceminister Piotr Pyzik.

- Z prostego powodu - jeżeli mamy uruchomić wydobycie węgla, to potrzebujemy realnie 2-3 lat, żeby to wydobycie zwiększyć. To jedna kwestia, czyli czas. Druga sprawa to są maszyny, urządzenia, które trzeba zakupić. I to nie są miliony, tylko to są dziesiątki, setki milionów złotych. Następna sprawa to jest kwestia zatrudnienia ludzi. Już nie jest tak, jak przed laty, że ludzie garnęli się do górnictwa. Dzisiaj ludzie nie garną się do górnictwa, bo nie widzą dla siebie tego profitu na przyszłość. Związki zawodowe mówiąc o tych 15 latach mają na myśli kwestię zasadniczą, która towarzyszy każdemu, kto zarządza zakładem wydobywczym. Mianowicie: najpierw trzeba coś przeanalizować, następnie zaplanować i to zrealizować. Już nie mówię o kosztach, ale mówię o pewnym czasie, który jest potrzebny na realizacje tych wszystkich inwestycji. I przede wszystkim na to, żeby inwestycja się zwróciła, bo nie możemy robić inwestycji tylko i wyłącznie po to, żeby 2-3 lata przetrwać w czasie kryzysu energetycznego nie patrząc na koszty - zaznacza Piotr Pyzik.

Dodaje przy tym, że oczywiście każdy by chciał, żeby ta wojna na Ukrainie się jeszcze dzisiaj zakończyła.

- Natomiast pewne fakty zaistniały i nic już nie będzie takie, jak było przed 24 lutego - ocenia Pyzik. - W związku z tym wszystko wskazuje na to, że aby uspokoić ceny na giełdach surowcowych, trzeba przede wszystkim zapewnić stałość dostaw z konkretnych nowych - nie rosyjskich źródeł. Jeżeli te źródła zostaną określone, to z tych destynacji trzeba określić też ścieżki dostępu, czyli drogi, którymi ten surowiec będzie płynął. Jeżeli jedna i druga kwestia zostanie ustabilizowana, to rynek się ustabilizuje i ceny zaczną spadać. Ceny są sztuczne w chwili obecnej i wszyscy o tym wiemy - zaznacza Piotr Pyzik.

Zielona transformacja wygląda na dziś dzień mało racjonalnie

- Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tego, by jednak wrócić do koncepcji zwiększenia wydobycia węgla w jakimś przedziale czasu. Ale to jest tak, że nie mamy żadnych informacji i żadnych sugestii, nie mamy żadnej pomocy, jeśli chodzi o wyjście z tej sytuacji. Nasz miks energetyczny opiera się w dużej mierze na węglu - przypomina Piotr Pyzik.

W związku z tym my - w przeciwieństwie do wielu innych gospodarek europejskich - mamy tę naszą gospodarkę energetyczną opartą w dużym stopniu na węglu.

- I dążenie Komisji Europejskiej do, moim zdaniem, mało racjonalnych rozwiązań, zwanych tą zieloną transformacją na dzień dzisiejszy jest trudne do przyjęcia - ocenia Piotr Pyzik.

- Dlatego, że za chwilę może się okazać, że nasz krajowy system energetyczny będzie niezwykle silnym wsparciem dla europejskiego systemu energetycznego. A o tym, że nasz system energetyczny wytrzyma jestem przekonany. Natomiast, czy europejski system energetyczny wytrzyma tę zieloną transformację i te wszystkie projekty, które pewna grupa związana z Komisją Europejską - bo tak to trzeba mówić - wymyśla co jakiś czas, to mam bardzo poważne obawy. Ale to są działania, które moim zdaniem są ukierunkowane na destabilizację nie tylko systemu energetycznego, ale prawdopodobnie też mają swoje podłoże polityczne i mam nadzieję, że właściwe organy właściwych państw się tym zajmą prędzej czy później - zaznacza Piotr Pyzik.

Pytamy też wiceministra Piotra Pyzika o to, czy obecnie nie nadszedł czas na to, aby rozmawiać z Komisją Europejską o tym, by przynajmniej mocno wyhamować odchodzenie od wydobycia węgla w Polsce i czy Komisja w ogóle chce słuchać argumentów polskiej strony.

- Los pieniędzy z KPO i innych inicjatyw polityczno-gospodarczych w Europie z udziałem naszego kraju i rola, jaką przydzielono tu naszemu krajowi, nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o tę Komisję Europejską - mówi Piotr Pyzik. - Zgadzam się, że takie rozmowy powinny się zacząć. Natomiast moja skromna osoba za to nie odpowiada. Z informacji, które posiadam, zarówno pan premier, pan wicepremier Jacek Sasin, pani minister Moskwa pracują nad agendą tych spotkań. I myślę, że to jest kwestia naprawdę szybkiego czasu. Na to liczę - przyznaje Piotr Pyzik.

Wskazuje przy tym, że będzie to bardzo istotne od strony prawnej, gdybyśmy mieli podejmować decyzje dotyczące zwiększania wydobycia w polskich kopalniach. Chodzi bowiem o inwestycje w maszyny i urządzenia, o zatrudnianie ludzi. A to są przedsięwzięcia na kilkaset milionów złotych.