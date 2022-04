Zielony zwrot w energetyce napędza inflację

Poziom inflacji już teraz jest dla wielu szokiem. Mają na nią wpływ niezwykle wysokie ceny surowców i paliw. Jednak nie brak opinii, że najgorsze dopiero przed nami. „Zielona rewolucja”, przedstawiana obecnie w UE jako jedyny sposób na uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych, może napędzać drożyznę w trakcie kolejnych lat - przypomina śląsko-dąbrowska Solidarność.

Wydaje się, że po krótkim szoku wywołanym wybuchem wojny na Ukrainie klimatyczna agenda unijnych elit wróciła na stare tory.

O ile na początku marca Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład twierdził, że nie ma nic złego w traktowaniu węgla jako alternatywy dla rosyjskiego gazu, to już niespełna miesiąc później wskazywał, że Polska nie może rezygnować z odejścia od węgla, bo byłoby to działanie „przeciwko klimatowi i ochronie powietrza”.

Wojna na Ukrainie obnaża wszystkie słabości i absurdy unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Komisja Europejska nie zamierza jednak z obranej polityki klimatyczno-energetycznej rezygnować, tylko wręcz zapowiada przyspieszenie.

Jak przypomina śląsko-dąbrowska Solidarność, w zaprezentowanym 8 marca „RePowerEU” planie nadzwyczajnych działań w obszarze energetyki w kontekście rosyjskiej agresji, zwiększenie inwestycji w OZE zostało przedstawione jako jeden z filarów procesu uniezależniania się od surowców z Federacji Rosyjskiej.

Będzie drogo, coraz drożej

Obecnie już nikt jednak nie twierdzi, że ów zielony zwrot będzie tani i przyczyni się do budowania dobrobytu europejskich społeczeństw. Wiadomo, że będzie drożej, a przez to biedniej.

"Przejście na innych dostawców gazu i ostatecznie na więcej odnawialnych źródeł energii będzie kosztowne i bolesne. Ogólnie rzecz biorąc, Europejczycy mogą być biedniejsi i bardziej zmarznięci przynajmniej przez kilka lat z powodu rosnących cen i osłabionej aktywności gospodarczej spowodowanej niedoborami energii" - napisano w tekście opublikowanym na portalu New York Times 2 marca. A przecież w trakcie ostatnich lat ostatnich lat NYT wpisywał się w narrację, że OZE to tania energia, „bo przecież wiatr wieje za darmo”.

Jak przypomina śląsko-dąbrowska Solidarność, o negatywnych gospodarczych konsekwencjach inwestycji w energetykę wiatrową i słoneczną pisze również na łamach prestiżowego Wall Street Journal Mark P. Mills, przedstawiciel amerykańskiego think tanku ekonomicznego Manhattan Institute.

Mills wskazuje, że forsowane przez polityków inwestycje w OZE powodują nie tylko szybki wzrost cen energii, ale również gigantyczne podwyżki cen metali wykorzystywanych do budowy wiatraków, paneli fotowoltaicznych i akumulatorów, a to generuje dalszą inflację.

"Wytwarzanie energii z wiatru i słońca, a zwłaszcza korzystanie z baterii wymaga ogromnego wzrostu dostaw miedzi, niklu, aluminium, grafitu, litu i innych minerałów. Każdy pojazd elektryczny zawiera około 400 funtów (ok. 180 kg) więcej aluminium i około 150 funtów więcej miedzi niż konwencjonalny samochód. To samo dotyczy zestawu minerałów niezbędnych do budowy dziesiątek tysięcy turbin wiatrowych i milionów paneli słonecznych potrzebnych do zielonych planów.

Niestety, jak zauważyła Międzynarodowa Agencja Energetyczna i inni, podaż kluczowych minerałów nie rośnie nawet w zbliżonym tempie. To przepis na inflację" - napisano na portalu Wall Street Journal.

Mamy własny surowiec - to nasz atut

W efekcie lit, czyli metal kluczowy do produkcji akumulatorów, zdrożał w ciągu ostatnich dwóch lat o 1000 proc. Ceny innych minerałów takich jak nikiel, aluminium czy miedź również wzrosły o 200-300 proc.

Przemysł wydobywczy, będzie potrzebował około dekady na dostosowanie podaży wymienionych wyżej surowców do rosnącego w błyskawicznym tempie popytu. To natomiast oznacza, że drożyzna będzie trwać latami.

Czy odcięcie się od rosyjskich surowców energetycznych musi wiązać się z trwającą przez wiele lat drożyzną? Absolutnie nie. Pod warunkiem jednak - wskazuje śląsko-dąbrowska Solidarność - że zrobi się to inaczej niż proponuje Komisja Europejska.

Polska posiadając własny surowiec energetyczny jest potencjalnie w dobrej sytuacji. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii z węgla można produkować energię tanio i zgodnie z celami klimatycznymi UE.

"Z kolei budowa instalacji do zgazowywania węgla pozwoliłaby nam zaspokoić znaczącą część zapotrzebowania na gaz. Aby to stało się możliwe, potrzebne są inwestycje, ale przede wszystkim polityczna wola polskiego rządu oraz pewność, że Bruksela nie będzie nam rzucać kłód pod nogi" - zaznacza śląsko-dąbrowska Solidarność.

