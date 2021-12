Zima bez węgla? Ograniczenie wydobycia odbija się czkawką

W wielu firmach energetycznych zapasy węgla spadły poniżej poziomu obowiązkowego. Robi się nerwowo, zważywszy, że stan zapasów na koniec października 2021 roku wyniósł, jak podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), zaledwie 3,1 mln ton. Do tego doszły problemy z transportem paliwa do elektrowni i elektrociepłowni.

Obecne problemy to tylko początek

Kto jest winien

- Może skończyć się tym, że zabraknie węglowodorów, które do lat 50. tego wieku mają być potrzebne do stabilizacji transformowanych systemów elektroenergetycznych - zaznacza prezes Rogala.W Polsce wkrótce będziemy mieli do czynienia z poważnym deficytem energii. - Do drugiej połowy lat 30. Polska Grupa Górnicza zredukuje moce produkcyjne, będące odpowiednikiem ok. 26 TWh elektryczności i ok. 8,5 GW mocy. Tymczasem w budowie zgodnie z planami jest tylko 2,5 GW mocy. Jeżeli uwzględnimy w dodatku, że średni okres budowy nowych jednostek wynosi około 10 lat, to wynika stąd, że już teraz powinniśmy podpisywać kontrakty wykonawcze lub przetargi, zapewniające powstawanie nowych mocy stabilnych. Alternatywą będzie import energii - podkreśla Tomasz Rogala.Obecnie nie brak głosów, że trzeba być może będzie się posiłkować węglem z importu. Tyle że może nie być to takie proste, bowiem Chiny zasysają węgiel, którego coraz więcej importują między innymi z Rosji. Duże potrzeby mają też w Indiach.- Od dłuższego czasu mamy wielką nagonkę na węgiel, mówi się tylko o polityce dekarbonizacji UE i potrzebie likwidacji kopalń - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. - Potem przychodzi zima i okazuje się, że odnawialne źródła energii nie wystarczą i że potrzeba więcej węgla. Jednak bez inwestycji w kopalniach nie będzie się dało zwiększyć poziomu wydobycia. Potrzebne są inwestycje, których efekty nie przyjdą jednak z dnia na dzień. W Polsce jest to wszystko szczególnie bulwersujące, bo nie mamy realnej alternatywy dla węgla. To od węgla zależy bezpieczeństwo energetyczne państwa. Jednak wielu to nie obchodzi, bo uważają, że prąd bierze się z gniazdka - rozkłada ręce Wacław Czerkawski.Problemy z węglem są także konsekwencją pandemii koronawirusa. Podczas lockdownu, przy pierwszym uderzeniu pandemii, zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną, wiele zakładów pracowało na pół gwizdka, bądź wstrzymało produkcję. I pojawiły się znaczne zapasy węgla.Kiedy w maju 2021 roku podpisywano umowę społeczną dla górnictwa między rządem a górniczymi związkami, nikt nie sądził, że węgiel będzie towarem deficytowym, a jego ceny na świecie mocno poszybują w górę. Wstrzymanie inwestycji w kopalniach obecnie odbija się czkawką.Obecna sytuacja nakazuje zastanowić się nad postępowaniem w kolejnych latach. Groźba deficytu energii jawi się u nas jako całkiem realna. A dzisiejsze problemy mogą być jedynie uwerturą większych kłopotów w przyszłości. Tempo odchodzenia od węgla może okazać się nazbyt szybkie i zabraknie nam dla tego paliwa realnej alternatywy.- Luka pomiędzy projekcją odstawień mocy i nowych inwestycji jawi się jako zatrważająco duża. I nie zapełni jej rozproszona generacja własnych źródeł przemysłu ani znaczący rozwój energetyki odnawialnej - komentuje dla WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.Obecnie, kiedy zapasy węgla topnieją, atmosfera się zagęszcza i trwa przerzucanie się odpowiedzialnością. Na brak węgla narzekają w energetyce zawodowej, równie niepokojąco wygląda zaopatrzenie systemowych elektrociepłowni.Ostatnio przez brak przychodów kopalnie nie mogły inwestować, a żeby uniknąć strat, redukowały ściany wydobywcze. Dzisiaj skokowe zwiększenie produkcji nie jest zatem możliwe. Wraz z wybuchem kryzysu energetycznego sytuacja na rynkach uległa diametralnej zmianie. W ślad za gazem i ropą węgiel za granicą również mocno podrożał i zaczęło go brakować. Te braki są odczuwalne również w Europie, bowiem znaczące strumienie w eksporcie paliw skierowano na rynki Azji.- Mści się polityka likwidacji kopalń oraz zaniechania inwestycji, również tych z udziałem kapitału zagranicznego, któremu nie zezwolono na wybudowanie w Polsce nowych kopalń - kwituje były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski.Poważnie do niedoborów węgla w energetyce i ciepłownictwie przyczynia się też sytuacja na kolei, w tym tradycyjny już u nas w krytycznych okresach roku niedobór węglarek oraz remonty linii prowadzone na szlakach handlowych. W powstałym wąskim gardle średnia prędkość pociągów z węglem spadła poniżej 20 km/h. Pewnym wyjściem ma być podstawienie większej liczby węglarek, które miałyby w tym okresie przewozić więcej węgla kosztem innych towarów, w tym kosztem kruszyw.Zobacz także: Właściciel prywatnej kopalni zaciera ręce. Chce zwiększyć zatrudnienie