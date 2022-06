Ziobro: przedstawimy projekt cofający likwidację polskiego górnictwa

Przedstawimy projekt dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski, który będzie miał na celu odwrócenie decyzji związanych z likwidacją polskiego górnictwa - poinformował w środę lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Mamy świadomość, że w tych warunkach geograficznych, w których przychodzi nam żyć +zielona energia+ nigdy nie może być i nie będzie w sposób skuteczny zastępować głównego zasobu energetycznego naszego państwa, którym może być albo węgiel i powinien być węgiel, albo gaz, jeśli byłby dostępny, albo atom, którego perspektywa zbudowania sięga wielu, wielu lat" - mówił Ziobro podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jak przekazał dlatego jego ugrupowanie przedstawi "projekt ustawy związany z bezpieczeństwem energetycznym Polski, który będzie miał na celu odwrócenie tych trendów i decyzji związanych z likwidacją polskiego górnictwa i który pozwoli na bardzo rozległe, intensywne inwestowanie w polskie górnictwo, w polskie wielkie zasoby węgla oraz w polską energetykę węglową".

Z kolei poseł SP Janusz Kowalski uzupełnił, że zarząd jego ugrupowania podjął decyzję o zgłoszeniu takiego projektu ustawy, który ma "otworzyć szybką ścieżkę inwestycyjną w polskie górnictwo węgla kamiennego i brunatnego". "Dziś rzeczywiście to, czego najbardziej Polsce potrzeba, to inwestycje w polskie wydobycie tak, aby dla milionów polskich rodzin węgla nie brakowało" - mówił. Jak dodał chodzi także o otwarcie drogi do zatrudnienia większej liczby górników.

Minister Ziobro przypomniał, że "o tym projekcie będziemy dyskutować już na najbliższej Radzie Ministrów zwołanej na wniosek Solidarnej Polski" w czwartek. W zeszłym tygodniu Ziobro informował, że na specjalnym spotkaniu rząd będzie debatować nad kwestią energetyki węglowej i ewentualnym powołaniu specjalnego pełnomocnika ds. wielkich inwestycji węglowych.