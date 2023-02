Złoża litu w Ameryce czeka szybsza nacjonalizacja

Podczas wydarzenia w Sonorze prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador podpisał 18 lutego dekret nakazujący ministerstwu energii podjęcie działań niezbędnych do przeprowadzenia procesu nacjonalizacji złóż litu.

Deklaruje również 234 855 hektarów w Sonorze jako strefę wydobywczą znaną jako Li-MX 1.

- Sprawmy, aby naród stał się właścicielem tego strategicznego minerału - powiedział Lopez Obrador podczas wydarzenia.

Jak wskazuje Reuters, Meksyk posiada ważne złoża litu, poszukiwanego materiału do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

Podczas gdy blisko tuzin zagranicznych firm ma koncesje wydobywcze, których celem jest zagospodarowanie potencjalnych złóż litu, Lopez Obrador powiedział, że wszystkie z nich zostaną przeglądnięte.

- To, co teraz robimy to nacjonalizacja litu, aby nie mógł być eksploatowany przez obcokrajowców z Rosji, Chin czy Stanów Zjednoczonych - powiedział Lopez Obrador.

Niedawno dyrektor naczelny państwowej firmy zajmującej się produkcją litu, Pablo Taddei, powiedział Reutersowi , że Meksyk jest otwarty na partnerstwa, ale rząd federalny będzie miał większościowy udział w każdym przyszłym wspólnym przedsięwzięciu.

W opublikowanym w sobotę 18 lutego dekrecie ministerstwa gospodarki stwierdzono, że „prawa i obowiązki posiadaczy obowiązujących koncesji na wydobycie znajdujących się w strefie rezerwowej górnictwa litu pozostają bezpieczne”.