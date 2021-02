W wieku 79 lat zmarł prof. Wiesław Blaschke - ekspert w dziedzinie ekonomiki górnictwa i gospodarki surowcami mineralnymi, ważna postać okresu transformacji polskich kopalń węgla kamiennego do gospodarki wolnorynkowej, współautor wielu opracowań wykorzystanych w procesach restrukturyzacji górnictwa.

Od 1989 r. Blaschke uczestniczył w pracach związanych z transformacją kopalń, współkierował zespołem przygotowującym analizę stanu oraz koncepcję zmian systemowych i organizacyjnych w górnictwie węgla kamiennego.



Jako naukowiec, wykładowca i nauczyciel akademicki prof. Blaschke był związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Polską Akademią Nauk i Politechniką Śląską w Gliwicach. W latach 1997-2003 był także doradcą prezesów Państwowej Agencji Węgla Kamiennego oraz Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa - instytucji odpowiedzialnych w owym czasie za przekształcenia sektora węglowego. W latach 90., przez niespełna trzy lata, był też wiceprezesem katowickiego Węglozbytu.



Prof. Wiesław Blaschke był absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ze specjalnością przeróbka mechaniczna. Po studiach związał się zawodowo z krakowską uczelnią, m.in. w latach 1974-1976 był dyrektorem ds. nauki w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych AGH. Pracował też w Polskiej Akademii Nauk, gdzie kierował Zakładem Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. W 2000 r. został profesorem nauk technicznych. Był prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

- Za swoje najważniejsze doświadczenia, wiążące się z pracą naukową, uważał opracowanie i wprowadzenie do stosowania następujących pojęć: krzywych charakterystyk cieplnych węgla, sprawności ekonomicznej wzbogacania, wartości produkcji węgla, schematów ekonomicznych zakładów przeróbczych, poziomu i struktury cen. Jest współautorem koncepcji liczenia tzw. parytetu importowego węgla i metodologii liczenia kosztów pozyskania produktów handlowych - napisała we wtorek we wspomnieniowym artykule szefowa Wydawnictwa Gospodarczego (wydawcy portalu NetTG.pl) Anna Zych.

Profesor był autorem ponad 350 publikacji (w tym 40 referatów prezentowanych za granicą) i 120 opracowań naukowo-badawczych. Za działalność społeczną otrzymał ponad 20 odznaczeń, m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Był współautorem pierwszych założeń celów restrukturyzacyjnych, z reguły nie uczestniczył jednak w tworzeniu oficjalnych programów restrukturyzacyjnych, nie zgadzając się z ich zapisami - głównie w częściach ekonomicznych. Rozwiązania jego zespołu, dotyczące stanowienia cen węgla, zostały w 1990 r. wprowadzone w życie decyzją ministra finansów. Pracował w wielu zespołach eksperckich rozwiązujących problemy cen węgla i oceniających szczegółowe plany restrukturyzacji kopalń.