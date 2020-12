Zmiany w energetyce poskutkują kurczeniem się górnictwa

Polskie firmy zaplecza górniczego są aktywne na międzynarodowym rynku. To dzięki eksportowi mogą się rozwijać i udoskonalać swe produkty. W kolejnych latach zaangażowanie na rynkach zagranicznych będzie nabierać na znaczeniu z uwagi na kurczenie się rodzimego rynku. Będzie też postępował proces poszerzania zakresu działalności i wchodzenia na nowe rynki przez firmy okołogórnicze. Ten proces już się odbywa i teraz jeszcze przyspieszy. Polityka klimatyczna UE i transformacja energetyki będzie bowiem wpływać na kurczenie się górnictwa.

Problemem są u nas rosnące koszty wydobycia - schodzimy z wydobyciem coraz głębiej, występują zagrożenia metanowe czy tąpaniami, co przekłada się na koszty. Wraz ze wzrostem głębokości rośnie poziom niemal wszystkich zagrożeń naturalnych, to jest właśnie zagrożenia tąpaniami, jak również wybuchem metanu, wyrzutem gazów i skał czy też zagrożenia klimatycznego. Często zagrożenia te występują jednocześnie i wówczas mówi się o zagrożeniach skojarzonych.Ponadto jest spora konkurencja ze strony zagranicznego węgla. Import węgla do Polski w 2018 roku była bardzo wysoki, bowiem sprowadzono do Polski 19,3 mln ton węgla.W 2019 roku importu było już mniej, ale i tak osiągnął on niebagatelny poziom 14,9 mln ton. Najwięcej węgla sprowadzamy z Rosji. Zagraniczny węgiel stanowi konkurencję dla surowca z polskich kopalń, bowiem jest po prostu tańszy.Nie powstają u nas nowe kopalnie węgla kamiennego, choć są prywatne firmy z zagranicy deklarujące chęć zainwestowania w kopalnie na polskim rynku.- Rząd powinien dać zielone światło prywatnym inwestorom, którzy chcieliby budować kopalnie - ocenia były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff. I wskazuje, że państwo powinno skoncentrować się na funkcjach regulacyjnych.Zobacz również: Barbara Piontek, PGG: Nie wolno się zgodzić na szokową transformację