Zmieniając energetykę nie oglądajmy się na decyzje Brukseli

- Rosja przypomniała światu, że geopolityka to najnowsza technologia, zasoby paliw i brutalna siła armii - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

Herbert Leopold Gabryś wskazuje, że rewizji wymaga między innymi zdefiniowanie roli gazu jako paliwa przejściowego.

Jego zdaniem do tempa wprowadzania nowych źródeł wytwarzania musi być dostosowany program wycofywania z eksploatacji bloków węglowych.

- Tak, aby pozostały one w potencjale i na czas konieczny dla zabezpieczenia systemu elektroenergetycznego w niezbędną moc gwarantowaną i sterowalną - podkreśla Herbert Leopold Gabryś.

Jak przedstawia się obecnie sytuacja w Europie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego?

- Padła iluzja trwałości sukcesu gospodarczego przy pozostawaniu w istotnej części przy imporcie paliw i energii, bez należytej troski o zachowanie i rozwój regionalnych rynków zasobów własnych. Z zawirowań na globalnych rynkach paliw i energii w 2020 oraz 2021 roku odbieramy kosztowną lekcję.

Z napaści Rosji na Ukrainę też i to tym bardziej. Staje się to, co do niedawna było trudne do wyobrażenia.

Czyli co?

- Odkrywa się starą prawdę, o której w strategii globalizowania wymiany gospodarczej zapomniano. Rosja przypomniała światu, że geopolityka to najnowsza technologia, zasoby paliw i brutalna siła armii.

Rosną ceny paliw i energii, a ich dostępność nie jest taka, jak była. Tyczy to się nie tylko nas. Dziś wracamy nie tylko w Europie do paliw, które są w zasobach własnych. Z powodu bezpieczeństwa energetycznego i utrzymania ciągłości dostaw. A często z powodu przeżycia zimy w cieple.

Zdecydowano się wprowadzić mechanizmy administracyjne dla uspokojenia rynków energii elektrycznej

U nas to przede wszystkim węgiel.

- Bo jeszcze jest: kamienny i brunatny. A i generacja jakiś czas jeszcze może go przetworzyć w energię elektryczną. To w dużej mierze skutek klęski, jaką poniosła unijna polityka klimatyczno-energetyczna.

Skutek dominacji w niej strategii z perspektywy niemieckiej gospodarki. Komisja Europejska przyjęła w maju 2022 roku plan działań, w którym między innymi zaproponowano oszczędności w zużyciu gazu, a także podwyższono cel efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej do 2030 roku.

We wrześniu 2022 roku konieczne okazały się kolejne działania. Miały spowodować ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Wynikały z wykorzystywania bardzo drogiego gazu do bilansowania europejskiego systemu elektroenergetycznego.

Po raz pierwszy od 1996 roku, kiedy dyrektywą 96/92 zliberalizowano europejski rynek energii elektrycznej, zdecydowano się wprowadzić mechanizmy administracyjne dla uspokojenia rynków energii elektrycznej i surowców energetycznych.

A jak ocenia pan sytuację u nas?

- Rząd po zerwaniu dostaw węgla z Rosji podejmuje szereg działań ratunkowych. Na teraz - aby przeżyć zimę i chronić wybranych przed rażącym wzrostem cen paliw i energii. Ale i na potem ogłosił potrzebę korekty naszej polityki energetycznej; na krótko w najpilniejszych sprawach, ale i na dłużej, aby odnieść się do postanowień unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Potrzebne są pilne zmiany?

- Rewizji wymaga między innymi zdefiniowanie roli gazu jako paliwa przejściowego, określenie wielkości i tempa asymilacji nieciągłych źródeł wiatrowych i słonecznych, a także realnych terminów realizacji projektów jądrowych i morskich farm wiatrowych.

Do tempa wprowadzania nowych źródeł wytwarzania musi być dostosowany program wycofywania z eksploatacji bloków węglowych, aby pozostały one w potencjale i na czas konieczny dla zabezpieczenia systemu elektroenergetycznego w niezbędną moc gwarantowaną i sterowalną. Z potencjału zarówno generacji, jak i zbilansowanych dla jej potrzeb zdolności wydobywczych paliw. Z potencjału zasobów własnych i stosownej projekcji przedsięwzięć inwestycyjnych. Także po to, aby móc intensywniej rozwijać generację odnawialną.

Potrzebne jest zwiększenie dynamiki działań w kontekście cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa

A co jest konieczne do zrobienia w pierwszej kolejności?

- Na XI Meetingu Krajowej Izby Gospodarczej 7 listopada debatowaliśmy w sprawie koniecznych i najpilniejszych działań dla ubezpieczenia dostaw energii elektrycznej na najbliższe miesiące, ale również o strategicznej transformacji w stronę neutralnie emisyjnej gospodarki. Urodził się kolejny, już XI Apel Warszawski. W nim zawarto te najpilniejsze z decyzji na dziś, aby jutro nie stanąć przed zapaścią systemu energetycznego w kraju.

A zatem czego potrzebujemy?

- Apelujemy o utrzymanie założeń strategii rozwoju generacji ze źródeł odnawialnych z intensyfikacją inwestycji tam, gdzie to możliwe - przede wszystkim poprzez usuwanie utrudnień legislacyjnych, zarówno z ich nadmiaru w procesach uzgodnieniowych, jak i zaniechań. Naszym zdaniem to najszybsza droga do zmniejszenia zużycia węgla, gazu i ropy naftowej.

Poza tym apelujemy o przywrócenie należnej proporcjonalności inwestycji w generację, jak i systemy przesyłowe, żeby zapewnić nie tylko konieczne zdolności przesyłowe pomiędzy największymi inwestycjami generacji wiatrowej na morzu oraz wielkimi farmami fotowoltaiki, ale i przyłączanie energii z drobnych, lecz istotnych - przez skalę zjawiska - źródeł fotowoltaiki prosumenckiej.

Apelujemy także o zniesienie blokad dla linii bezpośrednich, łączących własne źródła energii elektrycznej z odbiorami wytwórców. Potrzebne jest również zwiększenie dynamiki działań w kontekście cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa szeroko rozumianej gospodarki, ale z doświadczeń wojny na wschodzie - przede wszystkim infrastruktury energetycznej sieciowej i generacji. W tym także górnictwa. Z koniecznym ich wsparciem, ale także legislacyjnymi wymuszeniami procesów ich wprowadzania.

Jak ocenia pan obecną rolę węgla kamiennego oraz brunatnego?

- Dziś i jeszcze na długo potencjał możliwości wydobycia węgla kamiennego i brunatnego ubezpiecza potrzeby systemowe. Ale przecież górnictwo węgla kamiennego realizuje pogram z założenia likwidacyjny.

Górnictwo węgla brunatnego bez nowego złoża - a takowego nie ma i nie będzie - kończy się w Bełchatowie w 2035, a w Turowie, przy bezwzględnie koniecznym utrzymaniu koncesji, w roku 2044. I to by nie było tak źle, gdyby atom był w generacji, jak zapowiadano, i gdyby nie wypadły po roku 2025 bloki, umownie zwane dwusetkami. Nowe moce gwarantowane z odpowiednią zdolnością regulacyjną nie pojawią się wcześniej niż po 2035 roku i to bliżej roku 2040.

Awarii w pracy bloków energetycznych nie da się całkowicie wykluczyć

A zatem?

- Bez zdolności w generacji i dostawach węgla, nie ma czym uzupełnić ubytków i rosnącej konsumpcji energii elektrycznej w kraju. Tej dziury po prostu nie ma czym załatać.

Oby jak najwięcej było generacji z OZE. Bo każda megawatogodzina z jej dostaw to mniej spalonego węgla. Ale aby tak mogło być, to trzeba mieć sprawną moc gwarantowaną - gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr. Niedostatek sprawnej regulacyjnie generacji gwarantowanej przyniesie przerwy w dostawach energii elektrycznej - być może niebawem.

A przecież i awarii w pracy bloków nie da się całkowicie wykluczyć. Uzupełnienie potrzeb KSE importem na poziomie już dzisiejszych niedostatków nie jest realne i nie będzie możliwe w dostatecznej skali na miarę odstawień także po roku 2024.

Zatem apelujemy także o to, żeby dokonać zmian w programie dla górnictwa węgla kamiennego na miarę ubezpieczenia systemu energetycznego w moce gwarantowane z generacji własnych istniejących bloków węglowych - po ich dostosowaniu do pracy po 2025 roku w ostrzejszych wymaganiach regulacyjnych, do czasu rzeczywistego pozyskania nowych mocy systemowych energetyki jądrowej.

Ważne też, by ubezpieczyć ustawowo złoża węgla brunatnego przed zagospodarowaniem dewastującym ich przyszłą eksploatację. Apelujemy także o determinację w działaniach do skutku, aby energetykę uwolnić od niewiarygodnego i manipulowanego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ze zdarzeń ostatnich kilkunastu miesięcy wynika, że nie tylko Polska jest skazana na przejściowy powrót do węgla. Stąd obciążenia z kosztów uprawnień zniszczą wiele obszarów energochłonnych gałęzi gospodarki.

Nadszedł czas koniecznych i jednoznacznych decyzji

Cyberataki to coraz większe zagrożenie.

- Lekcja z zawirowań ostatnich kilkunastu miesięcy na wschodzie i obserwowanej taktyki niszczenia infrastruktury energetycznej nakazuje nie tylko potrzebę stworzenia skutecznego i wystarczającego systemu naszej obrony. Także systemu ochrony przed cyberatakami.

Stąd apelujemy o zwiększenie dynamiki działań w kontekście cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa szeroko rozumianej gospodarki, ale z doświadczeń wojny na wschodzie - przede wszystkim infrastruktury energetycznej.

Powinno dojść do głębokiej rewizji dotychczasowej unijnej polityki klimatyczno-energetycznej?

- Lekcja ostatnich kilkunastu miesięcy na rynkach paliw i energii lokalnie, ale w skali globalnej także, wymusiła potrzebę rewizji polityki klimatyczno-energetycznej UE.

A dla nas to czas koniecznych i jednoznacznych decyzji. Bez fajerwerków rozliczeniowych z energetycznej przeszłości. Natomiast z konieczności ochrony naszych narodowych priorytetów. Nie tylko z powodu bezpośredniej bliskości z obszarem toczącej się wojny, ale i stanu struktury paliwowo-energetycznej.

Dotyczy to przede wszystkim zmian polityki energetycznej państwa i równolegle programu dla górnictwa, na tyle jednoznacznych i na taki czas, aby - nie zmieniając długookresowej drogi do gospodarki neutralnej klimatycznie - ubezpieczyć się na czas przejściowy, korzystając z zasobów i możliwości własnych. Mamy chwilę, zaledwie chwilę na miarę ogromu wyzwań, aby to skutecznie zrobić. Nie oglądając się - póki co - na decyzje Brukseli.

Rozmawiał: Jerzy Dudała