Zmierzanie ku inteligentnym kopalniom zostanie spowolnione?

Polskie górnictwo zmierza się ku tzw. inteligentnej kopalni, postępuje informatyzacja i automatyzacja. Ten kierunek wymuszają rosnące koszty pracy i konieczność zwiększenia efektywności wydobycia. Jednak w obecnych realiach wynikających z pandemii koronawirusa niektóre inwestycje mogą zostać zarzucone, bowiem producenci węgla walczą o przetrwanie.

Potrzebna pomoc

Nie tylko dzięki zdalnemu diagnozowaniu i usuwaniu awarii, ale również poprzez przewidywanie możliwych kłopotów dzięki tzw. systemom predykcyjnym.Systemy tego typu gromadzą dane, na podstawie których z bardzo dużym prawdopodobieństwem można przewidywać potencjalne problemy, kwalifikując urządzenia do serwisu czy remontu. Systemy tego typu mogą objąć wiele stosowanych pod ziemią urządzeń, w tym między innymi kompleksy ścianowe czy przenośniki. Na razie jednak na zapleczu górniczym panują minorowe nastroje.Na początku maja przedstawiciele firm okołogórniczych wystosowali pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. W liście tym przedstawiciele firm okołogórniczych wskazali, że postępujący paraliż firm sektora okołogórniczego może w konsekwencji doprowadzić je do trwałej utraty kompetencji i możliwości produkcyjnych. A tym samym zaburzenia ciągłości wydobycia surowców oraz dostaw dla energetyki.To oznaczałoby skazanie Polski na import węgla i drastyczne obniżenie poziomu naszego bezpieczeństwa energetycznego. Później, w czerwcu, firmy zaplecza górniczego zwróciły się o pomoc do prezydenta Andrzeja Dudy.Pismo do prezydenta skierował Mirosław Bendzera, prezes największego podmiotu w rodzimej branży okołogórniczej - Grupy Famur. Przypomniał on, że na początku maja przedstawiciele zatrudniających około 400 tys. osób firm zaplecza górniczego wysłali już w tej sprawie list do premiera.- W skierowanym do Kancelarii Premiera RP liście otwartym prosiliśmy o pomoc w powołaniu zespołu kryzysowego, złożonego z przedstawicieli spółek wydobywczych, Rady Ministrów RP, PFR, reprezentantów naszej branży oraz związków zawodowych, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków mającego miejsce kryzysu. Niestety, do dnia dzisiejszego nie ukonstytuowano eksperckiej grupy roboczej, która mogłaby całościowo zająć się budowaniem planu dalszego funkcjonowania sektora - wskazał w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy prezes Famuru.I zwrócił uwagę na to, że sytuacja spółek węglowych oraz podmiotów okołogórniczych immanentnie związanych z krajową branżą wydobywczą pogarsza się z tygodnia na tydzień, potęgując ryzyko zaburzenia bezpieczeństwa oraz stabilności całego łańcucha dostaw, a co najistotniejsze, powoduje, że kolejne miejsca pracy na Śląsku zagrożone są likwidacją.W firmach okołogórniczych wskazują, że obecnie jest ostatni moment na podjęcie całościowych i odpowiedzialnych działań ratujących ten strategiczny obszar polskiej gospodarki.W sektorze zaplecza górniczego w Polsce zatrudnionych jest łącznie ok. 400 tysięcy osób. To pracownicy z firm usługowych i serwisowych, załogi producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz placówek naukowo-badawczych i projektowych o profilu górniczym.W branży producentów maszyn górniczych w Polsce zarejestrowanych jest ok. 200 podmiotów. W dużych i średniej wielkości spółkach pracuje prawie 80 proc. zatrudnionych w tym sektorze.Zobacz także: Prezes Famuru szuka pomocy u prezydenta Andrzeja Dudy