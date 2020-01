Zmniejszenie importu węgla jedynym ratunkiem

Styczniowe zebranie Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników niewiele wniosło do debaty o coraz trudniejszej sytuacji górnictwa w Polsce. Obecność pana ministra Gawędy, odpowiadającego za naszą branżę, to stanowczo za mało, by móc uzgodnić i wdrożyć plan działań na rzecz uzdrowienia sektora - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności a zarazem przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górniczej (PGG).

Zdaniem Bogusława Hutka bez ograniczenia importu węgla przez spółki energetyczne problemu nie rozwiążemy.

Zwały węgla co jakiś czas będą się bowiem wypełniały surowcem, którego energetyka nie będzie chciała odebrać.

Według Hutka mało przekonujące są tłumaczenia włodarzy spółek energetycznych, że węgla nie mogli uzyskać w polskich spółkach węglowych, więc musieli go sprowadzić skądinąd.