Znamy zwycięzcę konkursu PGG

Mateusz Wilczek z Ruchu Jankowice kopalni zespolonej ROW zwyciężył w konkursie Polskiej Grupy Górniczej "Pracuję bezpiecznie 2022". Drugie miejsce zajął Adam Prychocen z Mysłowic-Wesołej, a trzecie Damian Stokłosa z Ziemowita.

Finał konkursu odbył się 17 listopada na scenie Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach.

O główną nagrodę rywalizowało 10 pracowników.

Do tegorocznego konkursu przystąpiło około 2000 osób. Eliminacje trwały pół roku, natomiast dwa tygodnie temu odbył się półfinał w Izbie Tradycji przy Ruchu Ziemowit. Podobnie jak w poprzednich latach finał konkursu rozegrany został w konwencji telewizyjnego widowiska "Jeden z dziesięciu". Po serii pytań w kilku rundach po kolei odpadają poszczególni uczestnicy.

- To zwycięstwo to dla mnie powód do dumy, bo pochodzę z tej dzielnicy Rybnika, wychowałem się zaledwie kilometr stąd - wskazał zwycięzca Mateusz Wilczek z Ruchu Jankowice kopalni zespolonej ROW.

Mateusz Wilczek pracuje jako próbobiorca na oddziale pyłowym Ruchu Jankowice i po raz czwarty uczestniczył w konkursie. Jako pracownik Ruchu Jankowice obronił tytuł dla kopalni oraz dla swojego oddziału, bowiem zwycięzca z ubiegłego roku, Dominik Nowak, także pracuje w oddziale pyłowym.

Nagrody w tegorocznym finale wręczyli wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha i wiceprezes PGG Rajmund Horst. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał 10000 złotych, drugiego 7500 złotych, trzeciego 5000 złotych. Pozostali finaliści otrzymali czeki po 1000 złotych. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymali także rzeźbione figury świętej Barbary.

W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa 20. edycja konkursu. Finał odbędzie się w tym samym miejscu, czyli w Rybniku Niedobczycach, bowiem kolejny raz wygrał pracownik Ruchu Jankowice kopalni zespolonej ROW.