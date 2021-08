Znany związkowiec: JSW powinna jak najszybciej przejąć kopalnie Bielszowice i Halemba

Fałszywe okazały się głosy mówiące, że węgiel z kopalń Bielszowice i Halemba jest nieprzydatny dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ponieważ JSW, wobec niewystarczającej własnej produkcji, kupuje węgiel właśnie od nich - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Zadanie dla rządu

Jednocześnie zaznacza, iż trzeba wyraźnie powiedzieć, że jeśli Jastrzębska Spółka Węglowa ma przetrwać i się rozwijać, to musi mieć nowe fronty wydobywcze. A te są na kopalniach, które znajdują się obecnie poza strukturą Jastrzębskiej Spółki Węglowej.- Wydaje się, że inwestycje w Bzie Dębina nie przyniesie Jastrzębskiej Spółce Węglowej oczekiwanych rezultatów. Być może skończy się niepowodzeniem - ocenia Bogusław Ziętek. - A wobec fatalnych błędów z przeszłości, które pozwoliły Australijczykom zablokować możliwość wydobycia w złożach po byłej kopalni Dębieńsko i złożach na Lubelszczyźnie, Jastrzębska Spółka Węglowa nie ma innego wyjścia, jak przejęcie kopalń z innych spółek - ocenia Ziętek.Według Ziętka nie należy na to patrzeć w kategoriach ratowania tych przejmowanych kopalń na koszt Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Należy bowiem na to patrzeć w kategoriach inwestycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej w przyszłość.- Bez tego Jastrzębska Spółka Węglowa (JSWP będzie się zwijać i tracić rynek - ocenia Ziętek. - Jest rzeczą karygodną, że nie dostrzegają tego ludzie, którzy ciągle mówią o tym, że dbają o interes spółki. Jest jeszcze jedna ważna kwestia: rząd powinien zrobić wszystko, żeby do takich przejęć doszło, bowiem jest to jedyny sposób uratowania choć części polskiego górnictwa przed katastrofalną polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Jeżeli rząd premiera Mateusza Morawieckiego rzeczywiście dba o interesy Polski, to powinien możliwie jak najszybciej w tym kierunku podążyć - podsumowuje Bogusław Ziętek.Czytaj także: Rynek mocno sprzyja JSW. Czas to wykorzystać