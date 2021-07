Znany związkowiec: prezes JSW zostanie odwołana

Barbara Piontek, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, i wiceprezes Tomasz Duda stracą pracę. Do dymisji się nie podadzą, bo przyszli do spółki, chcąc zrobić w niej porządki. Dlatego trzeba będzie ich odwołać. Nie jest tajemnicą, że są w konflikcie z organizacjami związkowymi, głównie z Solidarnością. I ta doprowadzi do ich odwołania - ocenia Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Z PGE GiEK kłopot jest szczególny, większy niż z Tauronem i JSW

- Mamy, niestety, do czynienia z totalnie niepoważną polityką kadrową, czego przykładem jest między innymi sytuacja w PGE GiEK. Nie można w spółkach energetycznych wymieniać ludzi non-stop - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. - Podał się ostatnio do dymisji prezes Tauronu Paweł Strączyński, który pełnił funkcję prezesa zaledwie od 1 kwietnia 2021 roku. Takie ciągłe zmiany to nic dobrego. A wracając do odwołania prezes PGE GiEK, to trzeba pamiętać o problemie dotyczącym Turowa. Wszystko to, co dotyczy konfliktu z Czechami w sprawie Turowa, jest między innymi brakiem kompetencji polskiej administracji. Jeżeli już doszło do sytuacji, kiedy strona czeska zgłosiła pretensje do TSUE, to trzeba było szybko przedstawić własne stanowisko - podkreśla Steinhoff.Jednocześnie przypomina, że Niemcy wydobywają 2,5 więcej węgla brunatnego od nas, a Czesi niewiele mniej niż my.- Dopuszczono jednak do sytuacji, w której strona polska jest w narożniku. A z informacji, jakie do nas docierają, oczekiwania strony czeskiej są niesamowicie wygórowane - zaznacza Janusz Steinhoff. - Może dziwić odwołanie w takiej sytuacji, przy tych wielkich problemach z Turowem, Wioletty Czemiel-Grzybowskiej ze stanowiska prezes PGE GiEK. Chyba że miano do niej w tym zakresie jakieś krytyczne uwagi, ale o niczym takim dotąd nie usłyszeliśmy. Specjaliści od górnictwa i energetyki siedzą i patrzą na to wszystko z politowaniem. Na całą tę sytuację i na te zmiany kadrowe w energetyce również. A także na problemy dotyczące górnictwa. Są tacy ludzie, jak chociażby Marian Turek czy Andrzej Karbownik i pozostają oni niewykorzystani. Czasami można odnieść wrażenie, że ta polityka kadrowa ociera się o sabotaż gospodarczy - podsumowuje Janusz Steinhoff.- Teraz, kiedy są takie kłopoty w sprawie Turowa, ta zmiana i odwołanie dotychczasowej prezes PGE GiEK Wioletty Czemiel-Grzybowskiej wydają się dziwne - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Bogumił Tyszkiewicz, przewodniczący FZZ Górnictwa Węgla Brunatnego.Natomiast przedstawiciel zarządu jednej ze spółek z Grupy PGE zaznacza, że nie wiadomo, kto zostanie prezesem PGE GiEK, bo ścierają się obecnie różne frakcje w Prawie i Sprawiedliwości.Czytaj także: Związkowcy prowadzą w JSW spór płacowy z zarządem