Znów szykują się problemy z węglem grubym. Może go zabraknąć

- Sytuacja na rynku węgla kamiennego energetycznego jest zła - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - Dlatego, że mamy olbrzymie ilości węgla, który pozostał po poprzednim sezonie grzewczym. Jest to węgiel bardzo słabej jakości, za to koszty, po jakich był sprowadzony, były bardzo wysokie, bo przypominam, że większość tego węgla kupowana była w cenach 300-400 dolarów za tonę - dodaje Ziętek.

Bez pomysłu na to, co zrobić na rynku węgla w obliczu nadchodzącego sezonu grzewczego

- Nie dostrzegam, żeby rząd miał jakikolwiek pomysł na to, co zrobić na rynku węgla w obliczu nadchodzącego sezonu grzewczego - ocenia Bogusław Ziętek. - Dlatego, że po pierwsze mamy nadmiar miałów energetycznych, z którymi nie wiadomo co zrobić.

Ziętek wskazuje, że energetyka już teraz wstrzymuje odbiór węgla z polskich kopalń, gdzie zwały rosną w błyskawicznym tempie.

- Ten węgiel ze zwałów polskich kopalń usiłuje się przewozić z miejsca na miejsce. Ale jest rzeczą oczywistą, że liczba tych miejsc, w których można go składować jest ograniczona i wkrótce te możliwości się skończą - mówi Bogusław Ziętek. - Z drugiej strony szacuje się, że pozostało nam z importu około 12 mln ton miałów bardzo słabej jakości. Był pomysł, aby ten węgiel eksportować dalej. Ale jest on tak słabej jakości, że niewielu byłoby chętnych na jego zakup. A ponadto kupowany był on po cenach 300-400 dolarów za tonę, a teraz mógłby być sprzedany po około 100 dolarów za tonę lub mniej - dodaje Ziętek.

Jego zdaniem kłopotem będzie rynek odbiorców indywidualnych, bowiem tutaj nic się nie zmieniło.

- Nadal potrzebować będziemy na tym rynku od 10 do 12 mln ton węgla grubego. Z polskich kopalń uzyskamy nie więcej niż 3-3,5 mln ton - ocenia Ziętek. - Najwięcej, bowiem około 2 mln ton takiego węgla wyprodukuje Polska Grupa Górnicza. Rządzący twierdzą teraz, że już żadnego węgla sprowadzać nie będą, bo mamy go dość i wystarczy na zaspokojenie potrzeb rynku. To nie do końca prawda, bo z tych 12 mln ton miałów, które zostały, uda nam się wysiać w najlepszym wypadku od 1 mln do 1,5 mln ton węgla na rynek odbiorców indywidualnych. Jasno z tego widać, że na tym rynku - w zależności od tego, jaka będzie zima - może zabraknąć od 4 do 6 mln ton węgla grubego. Mamy nadmiar miałów energetycznych i niedostatek węgli grubych. I nikt nie umie tego problemu rozwiązać - podkreśla Bogusław Ziętek.

Nic nie zrobiono w kwestii uruchomienia nowych frontów wydobywczych

- Jakby tego było mało, od półtora roku nie zrobiono nic w kwestii uruchomienia nowych frontów wydobywczych. Nasze starania, aby zainteresować rządzących nowymi możliwościami wydobywczymi nie przyniosły żadnych efektów - zaznacza Ziętek. - Nikt nie chce z nami rozmawiać na temat uruchomienia nowych pokładów w kopalni Sośnica, gdzie chodzi o złoża w partii N. Chodzi również o nowe złoża dla kopalni Bolesław Śmiały - złoża Za Rowem Bełckim czy też inne, z których dałoby się pozyskiwać tak potrzebny gruby węgiel dla gospodarstw domowych i rolników - podkreśla Bogusław Ziętek.