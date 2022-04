Zofiówka - ciała wszystkich górników zostały odnalezione

Ciała pozostałych górników zaginionych w wypadku w kopalni Zofiówka zostały odnalezione, są transportowane na powierzchnię - poinformował we wtorek po południu dyrektor ds. pracy kopalni Zofiówka Marcin Gołębiowski.

Zaznaczył, że rodziny górników zostały powiadomione, a więcej informacji przekaże po godz. 21.

"Ponieważ nie wiemy, jakich pracowników transportujemy na powierzchnię, nie mamy ich zidentyfikowanych przekazuję państwu informacje, że siódmy i ósmy pracownik są już wydobyci spod urządzeń - spod wody" - powiedział. "Są transportowani do bazy" - dodał.

"Dziewiąty pracownik jest już również wydobywany i będziemy przystępowali do wydobycia dziesiątego pracownika" - mówił dyrektor dziennikarzom.

Zaznaczył, że sygnały lokalizacyjne odebrane z lamp górniczych okazały się prawdziwe.

"Wróciłem właśnie od rodzin. Niezwykłe trudny moment dla nas wszystkich" - powiedział.

"Więcej będę miał państwu do powiedzenia o godz. 21 jak mam nadzieję pierwsi pracownicy zostaną już wytransportowani na powierzchnię" - stwierdził.

Wcześniej przedstawiciele spółki poinformowali, że przed ratownikami była kolejna przeszkoda - zalewisko, które w nocy wypompowywano.

W sobotę ok. godz. 3.40 w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. Do zdarzenia doszło podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów strzałowych. Grupę czterech z dziesięciu poszukiwanych górników znaleziono w sobotę wieczorem ok. 220 metrów od czoła przodka, nie dawali oznak życia, lekarz wkrótce potwierdził ich zgon. W poniedziałek rano ratownicy dotarli do dwóch kolejnych pracowników, także już nieżyjących.