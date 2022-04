Zofiówka: Nie żyje drugi z wydobytych górników

JSW poinformowała, że nie udało się uratować kolejnego górnika. Jak podała spółka na Twitterze "Ratownicy przetransportowali drugiego z odnalezionych górników do bazy ratowniczej, gdzie lekarz stwierdził zgon." Wpis spółki jest datowany na godzinę 10:22 w niedzielę, dotyczy akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka, w Jastrzębiu-Zdroju.

"Górnik transportowany jest na powierzchnię. Następny zastęp ratowników poszedł po kolejnego z czterech górników odnalezionych 220 m od czoła przodka" doprecyzowali prowadzący akcję ratowniczą.

JSW w swoich komunikatach dodaje, że ratownikom górniczym nie udało się dotrzeć "jeszcze do przodka". Atmosfera bliżej czoła przodka jest utrudniona z uwagi na temperaturę i stężenia metanu, dlatego na nocnej zmianie doszczelniano lutniociąg wraz z wymianą niektórych lutni."

Po wytransportowaniu pozostałych dwóch odnalezionych górników, ratownicy rozpoczną dalsza penetrację chodnika w kierunku czoła przodka poszukując dalszych sześciu pracowników, z którymi stracono kontakt podczas wczorajszego wstrząsu.

W należącej do JSW kopalni Zofiówka, trwa akcja ratunkowo po sobotnim wstrząsie. W nocy ratownicy przetransportowali pierwszego z czterech odnalezionych górników; lekarz w bazie ratowniczej stwierdził jego zgon.

W miejscu, w którym doszło do tragicznego już w skutkach zdarzenia stężenie metanu jest wysokie i to w znaczny sposób utrudnia prowadzenie akcji poszukiwawczej. - Zastępy muszą tam przebywać rotacyjnie, przez krótki okres czasu, i odbudowywać lutniociąg, aby dostarczać tam świeże powietrze, przewietrzyć to wyrobisko i móc iść dalej na ratunek - powiedział Marcin Gołębiowski, dyrektor do spraw pracy w omawianej kopalni.

Dodał, że obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo ratowników górniczych pracujących w kopalni.

W nocy z piątku na sobotę, kiedy doszło do zawału w miejscu wypadku było w tej okolicy 62 pracowników, z których 52 udało się o własnych siłach wydostać i uniknąć niebezpieczeństwa. Pozostałych 10 zaczęto szukać. W sobotę udało się znaleźć 4, niestety nie dawali oznak życia. Akcja nadal trwa.

